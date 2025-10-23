Burkina-Ganzourgou-Santé-Octobre-Rose

Boudry: le district sanitaire et SOMISA unis contre les cancers féminins

Zorgho, (AIB)- Le district sanitaire de Zorgho, en partenariat avec la Société des mines de Sanbrado (SOMISA), a lancé, le lundi 20 octobre 2025, les activités du mois « Octobre rose » au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Boudry. La cérémonie a été présidée par le haut-commissaire de la province du Ganzourgou, Mme Aminata Sorgho/Gouba.

Institué dans plusieurs pays, « Octobre rose » est une campagne mondiale de lutte contre le cancer du sein. Elle vise à informer, sensibiliser et encourager les femmes au dépistage précoce, afin d’améliorer les chances de guérison. Au Burkina Faso, le ministère de la Santé et ses partenaires mènent, chaque année, des actions de communication et des dépistages gratuits à travers le pays.

À Boudry, la cérémonie de lancement a été marquée par des séances de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus.

Selon la coordinatrice senior des relations communautaires de SOMISA, en charge de la santé communautaire, Mme Christelle Foméni, la société a déjà initié les activités le 19 octobre sur son site minier avant d’étendre l’opération à la commune.

« SOMISA agit dans le cadre de sa responsabilité sociale. Nous comptons dépister au moins 100 femmes cette année dans les villages. La priorité est d’amener les femmes à comprendre ces maladies, encore peu connues dans les villages. » a-t-elle expliqué.

Le médecin-chef du district sanitaire de Zorgho, Dr Delphin Kaboré, a rappelé l’impact concret des précédentes éditions. En 2023, lors de la campagne organisée à Pousghin, six femmes présentaient des tumeurs du sein, dont quatre ont subi des interventions chirurgicales et deux ont été traitées par des médicaments. En 2024, à Mankarga traditionnelle, quatre cas de lésions précancéreuses ont également été pris en charge. « Cette année, nous ne souhaitons pas découvrir de nouveaux cas, mais pour en être sûrs, il faut que chaque femme se fasse dépister », a-t-il déclaré, avant d’annoncer un objectif de plus de 200 femmes à dépister dans le cadre de cette campagne 2025.

Les témoignages des participantes confirment l’utilité de ces actions. Mme Thérèse Zangré/Zangré a salué l’initiative : « Nous ignorions les démarches pour bénéficier du dépistage. C’est une chance pour nous d’avoir ces services ici à Boudry. »

Le haut-commissaire de la province du Ganzourgou, Mme Aminata Sorgho/Gouba, a insisté sur la nécessité du dépistage précoce. Pour elle, le dépistage à temps permet de sauver des vies. « Nous invitons les femmes à vaincre la peur et la honte ; et les maris à les encourager à se rendre dans les centres de santé. La lutte contre le cancer du sein et du col de l’utérus est une cause commune. » a-t-elle dit. Elle a remercié SOMISA pour ces actions en faveur de la santé et l’a invitée à continuer dans cette dynamique.

Placée sous le thème « Agissons ensemble pour un avenir sans cancer du sein », l’édition 2025 met l’accent sur la mobilisation communautaire et la proximité des services. À travers cette campagne, le district sanitaire de Zorgho et SOMISA entendent rapprocher le dépistage des femmes, notamment en milieu rural, et contribuer à la réduction des cancers féminins dans la province du Ganzourgou.

