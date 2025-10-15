Burkina-Agriculture-Riz-Visite-Commentée

Boudry : 120 tonnes de riz attendues dans les rizières soutenues par SOMISA

Boudry (AIB)-La Société des Mines de Sanbrado (SOMISA) a organisé une visite commentée de champs de maïs et de rizières à Mankarga Peulh et Sanbrado, dans la commune de Boudry, le mardi 14 octobre 2025. Objectif : partager les résultats du projet « Un ménage impacté, avec 0,25 hectare de riz produit » et de la mise en place d’outils de vulgarisation agricole auprès de producteurs modèles.

Ce mardi matin, autorités locales, techniciens agricoles, producteurs et représentants de SOMISA ont constaté sur le terrain les effets du projet sur les ménages impactés par la mine.

A Mankarga Peulh, le champ de maïs de M. Sondé Alou semé avec la variété hybride « Komsaya » (expression en mooré qui signifie « la faim est finie »), a impressionné par la taille des épis. Selon le service de l’agriculture de Boudry, cette variété donne un rendement de 7 à 9 tonnes à l’hectare, sous réserve d’un bon fumier et du respect des techniques culturales.

Dans le village de Sanbrado, la rizière de Boukaré Tiemtoré et celle de Saïdou Kologo, toutes au stade de maturation ont permis aux visiteurs de voir la culture du riz avec la variété TS2. Selon les techniciens, cette variété résiliente a un rendement allant de 6 à 7 tonnes à l’hectare.

Ces champs visités sont un échantillon parmi une cinquantaine réalisée dans le cadre du projet « Un ménage impacté, avec 0,25 hectare de riz produit » et la mise en place d’outils de vulgarisation agricole auprès de producteurs modèles.

Le projet, d’un coût global de 10,58 millions FCFA, a permis d’aménager 20 hectares de bas-fonds au profit de 41 ménages impactés. Chaque producteur identifié sur la base du volontariat, dispose d’une superficie allant de 0,25 à 0,40 hectare et a bénéficié d’un accompagnement: labours, semences, engrais et suivi technique assuré par le service de l’agriculture de Boudry. Environ 120 tonnes de riz sont attendus de cette production.

Selon le coordonnateur sénior du programme de restauration des moyens de subsistance de SOMISA, Sansan Hugues Kambiré, le riz occupe une place très importante au Burkina, tant en superficie qu’en consommation. Pour lui, ce projet vise à renforcer la sécurité alimentaire dans les villages impactés.

« Au départ, je doutais de la possibilité de produire du riz sur les hauteurs. Aujourd’hui, je suis convaincu », a reconnu Saïdou Kologo, bénéficiaire à Sanbrado. Fier des résultats atteints, il a remercié SOMISA et les services techniques de l’agriculture pour l’accompagnement et s’est engagé à poursuivre dans cette dynamique.

La cheffe de zone d’appui technique de l’agriculture de Boudry, Mme Aminata Compaoré/Ilboudo, a salué la réussite des expérimentations. Selon elle, la variété « Komsaya » reste verte même à maturité, ce qui en fait aussi un bon fourrage. Pour elle, les résultats observés sont très encourageants et prouvent qu’on peut produire du riz ailleurs que dans les bas-fonds.

Représentant le président de la délégation spéciale communale de Boudry, le secrétaire général de la mairie, Soutongnoma Aristide Yaméogo a félicité les producteurs : « Nous avons vu trois champs, un de maïs et deux de riz. Les résultats sont prometteurs. » a-t-il dit. Il a salué l’initiative de SOMISA qui va dans le sens de l’offensive agricole lancée par le gouvernement. Il a invité les agriculteurs à s’armer de volonté et de courage et surtout à approcher les services techniques pour plus d’accompagnement.

SOMISA a aussi mis en place des outils de vulgarisation agricole auprès de huit producteurs modèles, pour un coût de 1,28 million FCFA. A travers des parcelles de démonstration de culture de maïs, de niébé, de sorgho, l’objectif étant de diffuser les bonnes pratiques agricoles et toucher à travers les visites commentées 178 agriculteurs impactés.

C’est en somme 11,86 millions FCFA, que SOMISA a ainsi injecté en faveur de l’amélioration de la production agricole et de la sécurité alimentaire dans la zone de Boudry.

Agence d’Information du Burkina

MS/ata