BURKINA – GNAGNA – COMMÉMORATION – JEA

Bogandé : La protection des pupilles de la nation au cœur de la Journée de l’Enfant africain

Bogandé, 16 juin 2025 (AIB)- Les Centres de Développement pour Enfants et Jeunes (CDEJ) de Bogandé ont célébré lundi, la Journée de l’Enfant africain, placée cette année sous le signe de la protection des pupilles de la nation. L’activité principale a été l’animation d’un panel dédié à cette thématique.

Portée par les CDEJ, l’initiative a rassemblé des représentants de la société civile, des services techniques ainsi que des enfants pensionnaires des CDEJ.

La célébration a été marquée par une prestation d’enfants en slam et ballet, un panel ainsi qu’une prière introductive dirigée par un pasteur de l’église EE/SIM.

Le panel a été animé par Yacouba Lankoandé, point focal « Pupille de la Nation » dans la province de la Gnagna, assisté de l’inspecteur d’éducation spécialisée à la Direction provinciale en charge de l’action humanitaire et de la solidarité nationale, Bassirou Zagré.

Les communications ont porté sur la loi N°003-2022/ALT relative au statut des pupilles de la Nation, ainsi que sur le décret N°2023-1162 fixant les procédures d’adoption et les modalités de protection et de soutien.

Une présentation détaillée a permis aux participants de mieux comprendre la structuration du décret, les procédures d’adoption, ainsi que les mécanismes de protection et d’accompagnement prévus.

Les échanges ont révélé une bonne appropriation des textes juridiques par les participants, en particulier par les enfants, qui ont exprimé leurs préoccupations et formulé des attentes claires.

« Nous avons été touchés par la maturité des enfants lors des débats. Ils ont demandé que toutes les formes de maltraitance à l’encontre de leurs pairs soient fermement combattues », a confié l’un des animateurs du panel.

À l’issue des discussions, les participants ont formulé des recommandations pour une meilleure prise en compte des besoins holistiques des pupilles de la Nation.

Le représentant des CDEJ, Ezekiel Haro, a exprimé l’espoir que ces recommandations contribueront à un meilleur respect des droits des pupilles et à l’amélioration des mécanismes de leur prise en charge.

La cérémonie commémorative s’est tenue dans la salle de réunion de la mairie de Bogandé, sous la présidence du président de la délégation spéciale (PDS) de la commune urbaine de Bogandé, Taugolo Paré. Dans son mot, le président de la cérémonie a salué la mobilisation des participants et les a invités à des échanges francs et constructifs. Il a également remercié les organisateurs pour leur engagement en faveur de la cause des enfants.

Agence d’Information du Burkina