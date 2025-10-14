BURKINA-SIRBA-SPORT-RENTREE

‎Bogandé : La Gnagna démarre sa rentrée sportive sous le signe de la résilience et de la cohésion

‎Bogandé, 13 oct. 2025 (AIB) – La direction provinciale en charge du Sport et des Loisirs de la Gnagna a lancé, le samedi 11 octobre 2025 à Bogandé, la rentrée sportive et ludique 2025-2026, sous la présidence du haut-commissaire de la province, Jean Baptiste Béogo.

‎Le haut-commissaire, Jean Baptiste Béogo, a donné le top départ de l’activité après avoir pris activement part à un cross populaire d’environ quatre kilomètres, suivi d’une séance d’aérobic. À cette occasion, il a salué la mobilisation des participants et rappelé que le sport demeure un pilier essentiel du bien-être et du dynamisme social.

‎« Le sport pour tous est une arme efficace contre les maladies non transmissibles et la sédentarité », a-t-il affirmé, invitant la population à prendre part aux séances hebdomadaires d’aérobic organisées chaque jeudi soir sur le plateau omnisports du secteur 2 de Bogandé.

‎M. Béogo a également rendu hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS), aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), aux Koglweogo ainsi qu’à la population civile pour leur engagement et leur résilience face au contexte sécuritaire difficile.

‎Pour sa part, le directeur provincial des Sports et Loisirs de la Gnagna, Albert Dakissaga, a souligné la nécessité pour toutes les couches sociales de pratiquer des activités physiques et récréatives, qui selon lui, contribuent au développement intellectuel, physique et psychologique de l’être humain.

‎La rentrée sportive et ludique 2025-2026 s’est achevée dans une ambiance conviviale, marquée par une forte participation des FDS, des travailleurs du public et du privé, des élèves et des habitants de Bogandé, tous unis autour des valeurs de solidarité, de résilience et de santé par le sport.

‎ Agence d’information du Burkina

