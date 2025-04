Bogandé : La communauté catholique célèbre Pâques dans la ferveur et la prière pour la paix

Bogandé, 21 avril 2025 (AIB) – Les fidèles catholiques de la paroisse Saint-André de Bogandé ont célébré, le dimanche 20 avril 2025, la fête de Pâques à travers une messe solennelle, en présence d’une délégation conduite par le préfet, président de la délégation spéciale communale de Bogandé, Taugolo Paré.

La célébration eucharistique, présidée par le curé Mathieu Ouoba, a rassemblé plusieurs autorités administratives, coutumières, religieuses, militaires et paramilitaires, venues partager ce moment de prière et de communion fraternelle avec les fidèles.

Dans son homélie, le curé Mathieu Ouoba a rappelé l’importance de la résurrection du Christ pour l’humanité tout entière.

Il a exhorté les fidèles à cultiver la solidarité, particulièrement envers les personnes déplacées internes.

« Cette fête est un appel à l’espérance et à la fraternité. Unis, nous devons œuvrer pour le bien commun et la construction d’une société plus juste et plus solidaire », a-t-il souligné.

Le curé a salué la présence des autorités locales à la messe, y voyant un signe fort de cohésion et de collaboration entre les différentes composantes de la société.

À l’issue de la célébration, le préfet, président de la délégation spéciale communale, Taugolo Paré, a adressé ses vœux de joyeuse fête de Pâques à l’ensemble des fidèles chrétiens.

Il a formulé le vœu que cette fête de la résurrection apporte la paix, la stabilité et le progrès au Burkina Faso.

La cérémonie a été marquée par des chants, des prières d’intercession pour la paix et la sécurité, ainsi que des messages de solidarité à l’endroit des personnes vulnérables.

Agence d’Information du Burkina