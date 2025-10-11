BURKINA-SIRBA- GNAGNA-JEPPC- JOURNÉE -SALUBRITE

‎

‎Bogandé/ JEPPC 2025: forte mobilisation pour la salubrité de la ville

‎

‎Bogandé, le 11 oct. 2025 (AIB) – Les populations de la ville de Bogandé ont répondu massivement ce samedi 11 octobre 2025 à l’appel du préfet, président de la délégation spéciale communale, Taugolo Paré. Cette journée de salubrité, organisée dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, a réuni autorités administratives, partenaires humanitaires et habitants, unis autour d’un même objectif : rendre la ville propre et promouvoir l’esprit civique.

‎

‎

‎Dès les premières heures de la matinée de ce samedi 11 octobre 2025, balais, râteaux, dabas, pelles et machettes en main, les habitants de la ville de Bogandé ont pris d’assaut les principaux axes et espaces publics de la ville.

‎

‎Sous la coordination du préfet et président de la délégation spéciale communale de Bogandé, Taugolo Paré, la mobilisation a pris une tournure exemplaire, traduisant l’adhésion des citoyens à la dynamique nationale d’engagement patriotique.

‎

‎Du quartier administratif, de la préfecture jusqu’à la SONAGESS, en passant par la mairie, la perception, la radio Éveil, le CSPS urbain 1, les caniveaux du secteur 1 et le marché central, aucun recoin n’a été laissé pour compte. Dans une ambiance conviviale et solidaire, les participants ont uni leurs efforts pour débarrasser la ville des ordures et des herbes envahissantes.

‎

‎Les représentants des partenaires humanitaires présents dans la localité ont également pris part à cette action citoyenne, témoignant de leur engagement aux côtés des autorités locales pour un cadre de vie sain.

‎

‎Le Haut-commissaire de la province de la Gnagna, Jean Baptiste Beogo venu encourager les participants, a salué la forte mobilisation et félicité les autorités communales pour le leadership dont elles ont fait preuve. Il a exhorté les populations à maintenir cette dynamique au-delà des journées dédiées, pour faire de la propreté et de la participation citoyenne un réflexe quotidien.

‎

‎La présence remarquée des présidents des délégations spéciales de Coalla et de Liptougou a donné à l’activité un cachet provincial, renforçant le message de cohésion et de solidarité autour du développement local.

‎

‎ » Vous êtes des patriotes, c’est ce que le président du Faso veut, que tous s’engagent pour la patrie » a laissé entendre le président de la délégation spéciale communale de Bogandé Taugolo Paré. Puis il a remercié l’ensemble des participants à l’activité.

‎

‎Cette journée, au-delà de l’action de salubrité, aura surtout permis de raviver le sentiment d’appartenance et d’engagement collectif au service de la nation, conformément à l’esprit des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

‎

‎

‎ Agence d’information du Burkina

‎