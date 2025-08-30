BURKINA-GNAGNA-IMMERSSION-PATRIOTIQUE- VISITE

Bogandé/ Immersion patriotique : Le Haut-commissaire salue la discipline et encourage les jeunes au patriotisme

Bogandé, 29 août 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la Gnagna, Jean Baptiste Béogo, a rendu visite ce vendredi aux 371 jeunes participants à la première édition de l’immersion patriotique, afin de s’enquérir du bon déroulement des activités et de galvaniser encadreurs et participants.

Accueilli par les responsables militaires en charge du commandement, le Haut-commissaire Jean Baptiste Béogo a effectué, ce vendredi 29 août 2025, une visite aux 371 jeunes réunis à Bogandé dans le cadre de la première édition de l’immersion patriotique.

L’Objectif étant de constater le déroulement des activités, encourager les participants et féliciter les équipes mobilisées.

Le Haut-commissaire a d’abord assisté à une brève démonstration de discipline collective, ponctuée par les réponses enthousiastes des jeunes : « Affirmatif mon lieutenant ! ».

Pour lui, ce comportement traduit l’émergence de l’esprit de rigueur et d’obéissance chez les immergés.

Dans son intervention, M.Béogo a félicité les nouveaux bacheliers et exhorté l’ensemble des participants à s’investir pleinement.

« Vous allez vous procurer des connaissances, des valeurs et des vertus prônées par notre patrie. Je vous exhorte à suivre avec abnégation afin de devenir de vrais patriotes pour un Burkina nouveau », a-t-il déclaré.

Il a visité les services de soutien, notamment l’équipe de santé et la cantine du lycée provincial, saluant leur dévouement et leur contribution au bon déroulement du programme.

Le Haut-commissaire a remercié les encadreurs et formateurs pour leur rôle crucial dans la transmission des valeurs civiques et citoyennes.

Cette immersion patriotique vise à inculquer discipline, amour de la patrie et esprit de responsabilité aux 371 jeunes afin de jeter les bases d’un Burkina Faso nouveau.

Agence d’information du Burkina