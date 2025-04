Bogandé : des donneurs de sang à l’honneur pour leur engagement citoyen

Bogandé, 15 avril 2025 (AIB)-Vingt-six donneurs bénévoles de sang, ainsi que des établissements scolaires, des églises et des mosquées, ont été honorés mardi à Bogandé, lors d’une cérémonie de reconnaissance organisée par l’Association des donneurs bénévoles de sang de Bogandé (ADSB), en collaboration avec le Centre régional de transfusion sanguine de l’Est et le district sanitaire de Bogandé.

À travers cette cérémonie, les autorités sanitaires et les acteurs du secteur du don de sang ont tenu à saluer un acte à la fois simple et vital : le don de sang, un geste salvateur qui permet chaque jour de sauver des vies.

Au total, 26 donneurs réguliers ont reçu des attestations d’honneur pour leur engagement constant. Des attestations de reconnaissance ont également été remises à six autres entités, dont un établissement secondaire et plusieurs confessions religieuses (églises et mosquées), pour leur mobilisation exemplaire en faveur du don de sang volontaire.

Le président de l’Association des donneurs bénévoles de sang de Bogandé, M. Ali Lankoandé, a saisi l’occasion pour présenter le Trophée des Patriotes 2024, décerné à l’association lors de la Grande Nuit du Patriotisme, tenue le 31 mai 2024 au CENASA. Ce prix symbolise la reconnaissance nationale de l’action humanitaire menée par l’ADSB au profit de la région de l’Est.

La première vice-présidente de la délégation spéciale communale de Bogandé, Mme Alice Bikienga/Lankoandé, a salué « l’engagement sans faille des acteurs du don de sang », rappelant leur rôle crucial dans la disponibilité des produits sanguins dans la commune.

La représentante du médecin-chef du district sanitaire de Bogandé, Dr Guaminatou Tapsoba, a, pour sa part, exprimé toute la gratitude du corps médical envers l’association, qui, selon elle, « intervient toujours promptement en cas de pénurie, sauvant ainsi de nombreuses vies ».

À travers cette initiative, c’est toute la chaîne de solidarité autour du don de sang qui a été mise en lumière, avec un appel lancé à l’ensemble des citoyens pour rejoindre le mouvement et faire du don de sang un acte de civisme et de patriotisme.

Agence d’Information du Burkina