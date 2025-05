Burkina-Sonatur-Don-Matériel-Médical-Vivres

Bobo: La Sonatur offre du matériel médical à un centre de santé et des vivres aux Forces combattantes

Bobo-Dioulasso, 3 mai 2025 (AIB)- La Société nationale d’aménagement des terrains urbains (SONATUR) a offert, samedi, du matériel sanitaire d’une valeur de 15 millions de francs CFA au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Dogona, ainsi que 5 tonnes de vivres aux familles des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) tombés au front. Ce geste vise à améliorer les conditions de vie des populations tout en manifestant une reconnaissance envers ceux qui ont consenti le sacrifice ultime pour la patrie.

La SONATUR a donc remis ce jour un don de matériel médical au CSPS de la trame d’accueil de Dogona, dans l’arrondissement 3 de Bobo-Dioulasso, ainsi que 5 tonnes de vivres aux familles des FDS et VDP tombés au front, dans le but de renforcer le système de santé local et de poser des actes de solidarité envers les forces engagées dans la défense du territoire.

« La santé étant un pilier du développement humain, la SONATUR place ce secteur au cœur de sa politique de Responsabilité sociétale d’entreprise (RSE), en droite ligne avec l’Initiative présidentielle pour la santé, lancée à Bérégadougou le 31 janvier 2025 », a déclaré le directeur général, Boureima Ouattara.

« Désormais, cela est inscrit dans notre programme : partout où nous intervenons dans le cadre de nos projets d’aménagement, nous œuvrons à améliorer les conditions de vie des populations. Hier, nous étions à Orodara, aujourd’hui à Bobo-Dioulasso, et très bientôt nous serons à Garango, où nous réaliserons des infrastructures socio-économiques de base », a-t-il poursuivi.

M. Ouattara a salué les populations riveraines, les leaders religieux et les autorités locales avec lesquels la SONATUR a travaillé en synergie pour aboutir à ces résultats.

Il a également précisé que les bénéficiaires étaient des populations vivant autrefois dans des habitats spontanés sur un site de la SONATUR, relogées sur des parcelles viabilisées à titre gracieux.

Selon Mikaïlou Sidibé, ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, la cérémonie de remise de matériel au CSPS de la trame d’accueil de Dogona et de vivres aux familles des FDS et VDP tombés ( pour une valeur de cinq millions de FCFA) au front matérialise l’engagement constant de la SONATUR en faveur des populations des villes qui accueillent ses projets.

« Nous avons aménagé la trame d’accueil de Dogona pour reloger les populations impactées par les projets de la SONATUR. Cet aménagement est accompagné d’un centre de santé, d’une école équipée et de forages. L’école étant déjà fonctionnelle, nous sommes ici aujourd’hui pour doter le CSPS du matériel nécessaire à son fonctionnement », a-t-il expliqué.

Pour lui, les aménagements de la SONATUR doivent avoir un visage humain, avec des infrastructures sociales de base permettant un cadre de vie sain.

M. Sidibé a profité de l’occasion pour rendre un vibrant hommage aux FDS et VDP tombés au front, en pensant à leurs familles à travers ce don symbolique de vivres.

M. Ouattara Aboubakar, infirmier chef de poste du CSPS, a remercié le donateur et exprimé un sentiment de satisfaction, estimant que ce matériel permettra de prendre en charge de manière adéquate les problèmes de santé des populations.

Il a souhaité que le CSPS soit doté d’un système d’électrification pour améliorer davantage les prestations de santé. Sur-le-champ, le directeur général de la SONATUR a pris l’engagement que sa structure financera entièrement l’électrification du centre.

Agence d’information du Burkina

