Bobo-Dioulasso : un éléphant incontrôlable abattu par les Eaux et Forêts

Bobo-Dioulasso, 22 août 2025 (AIB)-La quiétude des habitants du secteur 26 de Bobo-Dioulasso a été troublée ce vendredi par la présence d’un éléphant égaré, qui a semé la panique dans le quartier avant d’être abattu, rapportent plusieurs sources.

Selon des témoins, l’animal, visiblement désorienté, a attiré une foule de curieux venus l’observer et le filmer. Malgré plusieurs tentatives de refoulement, l’éléphant est devenu agressif et a chargé les riverains.

« Nous avons essayé par tous les moyens de le faire repartir. Mais face au danger pour la population, la seule solution a été de l’abattre, malgré nous », a expliqué le Lieutenant-colonel Hassime Rabo, directeur régional des Eaux et Forêts du Guiriko.

Agence d’information du Burkina

AB/ata