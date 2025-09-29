Burkina : reprofilage-voies-bobo-dioulasso-mobilité-urbaine

Bobo-dioulasso : Reprofilage de 20 km de voies à Bobo-Dioulasso : un souffle nouveau pour la mobilité urbaine

Bobo-dioulasso, 29 sept. 2025 (AIB) – un vaste chantier de reprofilage des voies d’accès est en cours dans la ville de Bobo-Dioulasso sur une distance estimée à près de 20 kilomètres. Le constat, ce vendredi 26 septembre 2025, révèle une mobilisation dans plusieurs quartiers de la capitale économique du Burkina Faso, notamment Belle Ville, Lafiabougou, Sarfalao, Yegueré, ainsi que la rue du Village artisanal et les secteurs 21, 24 et 25.

Dans ces zones, les engins de l’entreprise Faso Mêbo sont à pied d’œuvre, donnant un nouveau visage aux rues longtemps dégradées. Pour l’ingénieur Abdoul Kader Nimi Nabi, responsable de chantier, l’état des voies nécessitait une intervention urgente. « Cette voie était carrément délaissée par la population et transformée en dépotoir. Nous avons dégagé les ordures et remblayé avec de la latérite jusqu’à obtenir une certaine épaisseur », explique-t-il.

Son collègue, l’ingénieur Bouba Tangara, souligne quant à lui la difficulté d’accès dans plusieurs quartiers. Selon lui, ces travaux permettront d’améliorer considérablement la mobilité urbaine et auront un impact positif sur le quotidien des habitants.

Déjà, après quelques jours de travaux, les résultats se font sentir. Le réseau routier réhabilité ou en cours de l’être offre un soulagement visible. « Avant, on ne pouvait pas circuler dans certaines voies, mais maintenant c’est possible », témoigne l’usager Tidiane Djibo.

Pour un autre habitant, Tebi Ido, ces initiatives vont bien au-delà du confort de circulation. « Le développement d’un pays passe nécessairement par le développement des voies », affirme-t-il, saluant l’action entreprise.

Tous ces travaux se déroulent sous la supervision du lieutenant Elvis Kapioko, commandant de l’initiative présidentielle Faso Mêbo à Bobo-Dioulasso, garantissant un suivi rigoureux et une coordination optimale des actions sur le terrain.

Selon le commandant Elvis, ces travaux, exécutés majoritairement les nuits ont été réalisés en l’espace d’un mois et sont achevés à 90 %.

Malgré les pluies, les acteurs du développement communautaire avancent avec un plan bien structuré. Ce reprofilage marque une étape importante vers une ville plus accessible, fluide et moderne, en droite ligne avec la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré

Agence d’Information du Burkina

AB/ata