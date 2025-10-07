Burkina/Sport : finale-9e-edition-tournoi-maracana-foot

Bobo-Dioulasso :

Léviathan FC et VDP K13 Force s’affrontent en finale de la 9e édition du tournoi maracana foot

Bobo-dioulasso, 05 oct. 2025 (AIB) – Le secteur 24 de Bobo-Dioulasso a abrité la finale de la 9ᵉ édition du tournoi Maracana de la jeunesse de bobo, ce dimanche 05 octobre 2025, une compétition devenue un véritable cadre de cohésion entre jeunes. Placée sous le thème « Sport, facteur de cohésion sociale quand le patriotisme guide l’avenir », cette édition a réuni 38 équipes venues de différents quartiers de la ville.

La finale a opposé Léviathan FC, en rouge, à VDP de K13 Force, en vert. Au terme d’un match disputé en deux fois 20 minutes, les VDP de K13 Force ont ouvert le score dès la première période et ont conservé leur avance jusqu’au coup de sifflet final.

L’équipe victorieuse est repartie avec une enveloppe de 100 000 F CFA, un jeu de maillots, un ballon et le trophée. Le finaliste malheureux a, quant à lui, reçu 50 000 F CFA, un ballon et un jeu de maillots.

Le meilleur joueur est reparti avec un téléphone, tandis que l’équipe classée troisième a reçu un ballon ainsi qu’une somme de 20 000 F.

Le promoteur du tournoi, M. Anthelme Sawadogo, s’est réjoui de la mobilisation autour du sport et des valeurs de patriotisme. Il a salué l’engagement des jeunes et a promis l’organisation de la 10ᵉ édition l’année prochaine.

Agence d’Information du Burkina

AB/ata