Bobo-Dioulasso : Les acteurs du football local célébrés lors de la 2e édition des Dafra Foot Awards

Bobo-Dioulasso, 27 mai 2025 (AIB) – La deuxième édition des Dafra Foot Awards, cérémonie de distinction dédiée à la valorisation du football local burkinabè, s’est tenue le samedi 27 mai 2025 à Bobo-Dioulasso, en présence des autorités administratives, coutumières, religieuses, militaires et paramilitaires.

Organisée pour la deuxième fois, cette cérémonie vise à récompenser les talents, les efforts et les contributions remarquables des acteurs du football burkinabè à l’échelle régionale et nationale.

Le président du comité d’organisation, Lassina Diarra, a, présenté les membres de son équipe avant d’expliquer qu’en raison de la poursuite du championnat féminin, aucune nomination n’a été faite cette année dans cette catégorie.

Le président du jury, Ousmane Compaoré, a insisté sur la complexité du travail d’évaluation, saluant la qualité des prestations des joueurs. « Ceux qui n’ont pas été nominés n’ont pas démérité », a-t-il tenu à préciser, invitant le public à accueillir les résultats avec sportivité et enthousiasme.

De nombreux acteurs ont été honorés au cours de la soirée. Deux trophées d’hommage ont été décernés à Mahamadi Gansonré, dit Ambassadeur, de l’AS ECO, et à Moussa Zon, ancien international burkinabè, pour l’ensemble de leur carrière. D’autres personnalités ont reçu des trophées d’honneur, notamment l’ancien cycliste Souleymane Bélem, Amadé Sawadogo dit Jaune Noir, Pascal Sawadogo (coach des Étalons Dames et père fondateur du club féminin Les Étincelles), l’ancien international Charles Kaboré, désigné ambassadeur du sport burkinabè, ainsi que l’artiste musicien Adama Dramé, pour son soutien constant au football local.

Le trio arbitral composé de Jean Ouattara, Seydou Alexis Tiama et Habib Judicaël Sanou a été salué pour son professionnalisme sur les terrains.

Le jeune Alassana Bagayogo s’est vu décerner le prix du meilleur jeune talent de la région des Hauts-Bassins, confirmant ainsi son ascension parmi les espoirs du football burkinabè.

Dans la catégorie D2 masculine, Mohamed Balima de l’ASO a été sacré meilleur buteur avec 13 réalisations, tandis que Modeste Sanou de l’AJEB a reçu le trophée du meilleur entraîneur de la division.

En D1 masculine, Ladji Brahima Sanou de l’AS SONABEL a été désigné meilleur gardien, et Maxwell Boakye de l’AS DOUANES a remporté le titre de meilleur buteur. Le prix du meilleur entraîneur de la D1 est revenu à Mauril Mesack Njoya du RAHIMO FC.

Le trophée du plus beau but de la saison a été attribué à Mohamed Boro de l’ASFB, pour une réalisation spectaculaire saluée par le public et les experts.

Le titre de meilleur supporter du Fasofoot est revenu à Abdoulaye Kogoli, fervent défenseur des couleurs de l’AS DOUANES, reconnu pour sa fidélité et son animation des gradins.

Le point d’orgue de la cérémonie a été la remise du Dafra d’or 2025, plus haute distinction de l’événement, qui a couronné Ali Badra Barro du RAHIMO FC comme meilleur joueur de l’année. Il a succédé à Mohamed Barro de l’ASFB, lauréat de la précédente édition. Le vainqueur a reçu une moto et un chèque de cent cinquante mille francs CFA, offerts par Moov Africa, sponsor officiel de l’événement.

Présent à la cérémonie, le président de la délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso a salué l’organisation et encouragé les clubs à poursuivre la promotion du talent local. Il a appelé les partenaires à s’impliquer davantage pour assurer la pérennité de l’événement. « En tant qu’outil de promotion de la commune, il est nécessaire pour nous d’être présents », a-t-il conclu.

La cérémonie s’est achevée dans une ambiance festive, sous les applaudissements d’un public venu nombreux saluer les héros du football de proximité.

Agence d’Information du Burkina