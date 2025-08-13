Bobo-Dioulasso : le FDCT a outillé les acteurs culturels et touristiques sur ses mécanismes de financement

Bobo-Dioulasso, 12 août 2025 (AIB) – Le Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT) a organisé, les 11 et 12 août 2025 à Bobo-Dioulasso, une campagne régionale d’information et de clarification des lignes directrices de son appel à projets.

Cette initiative visait à sensibiliser les opérateurs culturels et touristiques sur les outils de financement disponibles, notamment le crédit et la subvention, et à leur fournir des informations pratiques sur les conditions d’éligibilité, les canevas de projets, ainsi que le processus de sélection des dossiers soumis.

Mis en place en 2016, le FDCT a pour mission d’apporter un appui financier et technique continu à la réalisation de projets structurants dans les domaines de la culture et du tourisme. Selon les organisateurs, cette session a contribué à renforcer les capacités techniques et opérationnelles des acteurs locaux tout en améliorant la communication entre les parties prenantes, notamment les directions régionales et provinciales, ainsi que les promoteurs culturels et touristiques.

Au premier jour des travaux, Mme Rosine Diabaté, Directrice Provinciale représentant le Directeur Régional de la Culture, a salué l’initiative et exprimé sa gratitude à la Direction générale du FDCT. Elle a invité les participants à tirer le meilleur profit de ces moments d’échanges pour améliorer la qualité de leurs projets et maximiser leurs chances d’accès au financement.

Pendant deux jours, les participants ont été outillés sur la formulation de projets conformes aux exigences du FDCT, avec l’espoir que cette campagne suscite un plus grand engagement des opérateurs pour dynamiser les secteurs culturel et touristique de la région du Guiriko.

