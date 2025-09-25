Bobo-Dioulasso : Le CSC forme des journalistes sur les budgets de défense et de sécurité

Bobo-Dioulasso, 24 sept. 2025 (AIB)–Le Conseil supérieur de la communication (CSC), en partenariat avec le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité (DCAF), a organisé, du 22 au 24 septembre 2025 à Bobo-Dioulasso, un atelier de renforcement des capacités des journalistes sur la compréhension des budgets de défense et de sécurité.

Cet atelier de trois jours a réuni une quarantaine de professionnels des médias venus de Bobo-Dioulasso, Dédougou, Banfora, Gaoua et Diébougou. Il s’inscrit dans le cadre du projet « Espace civique au Burkina Faso », qui vise à renforcer le rôle des médias dans la consolidation de la paix, de la sécurité et de la cohésion nationale.

Lors de la cérémonie d’ouverture, la Gouverneure des Hauts-Bassins, Mariama Konaté/Gnanou, a salué le choix de sa région, et particulièrement de Bobo-Dioulasso, pour abriter cette rencontre. Elle a exprimé sa satisfaction face à cette initiative du CSC et de ses partenaires, soulignant qu’elle intervient dans un contexte où le pays a besoin de l’engagement de toutes les composantes de la société pour accompagner la dynamique impulsée par le gouvernement.

Pour le conseiller national de DCAF, Quentin Ouédraogo, « cet atelier dépasse la simple formation. Il constitue un espace de dialogue, de partage et de co-construction entre journalistes, Forces de défense et de sécurité (FDS), leaders communautaires et acteurs de la société civile ». Selon lui, ces échanges permettront de mieux comprendre les enjeux sécuritaires et budgétaires, tout en proposant des pistes concrètes pour renforcer la cohésion sociale et la paix durable au Burkina Faso.

Le président du CSC, Wendingoudi Louis Modeste Ouédraogo, a rappelé que la méconnaissance entre acteurs constitue souvent une source de frictions. « Cet atelier va permettre à ces entités de mieux se connaître et d’asseoir une collaboration fructueuse pour notre pays. Dans ce contexte, nous savons que tout le monde est utile et que la contribution de chacun est attendue pour que le Burkina Faso recouvre la paix et la sécurité », a-t-il déclaré.

En marge de l’atelier, une délégation du CSC a visité plusieurs médias de la ville de Bobo-Dioulasso, dont la Radio Évangile Développement. Reçue par le conseiller du CSC, Abdoulaye Tao, la délégation a rappelé l’importance du « Pacte des médias burkinabè pour une communication de guerre contre le terrorisme et pour la reconquête du territoire national ».

Ce pacte, signé le 14 mai 2025, réaffirme la volonté des médias burkinabè de contribuer, à travers l’information, la sensibilisation et l’éducation des populations, à la lutte contre le terrorisme et à la reconquête du territoire national. Parmi les engagements pris figurent : lutter contre la désinformation, promouvoir un discours de paix, de fraternité et d’amour, et éviter de diffuser des informations susceptibles de mettre les FDS en difficulté.

Cet atelier de renforcement des capacités marque une étape importante dans la dynamique du CSC et de ses partenaires pour une information de qualité, capable d’accompagner la stratégie nationale de sécurité. Il traduit également la volonté d’instaurer un dialogue constructif entre les médias et les acteurs de la défense et de la sécurité, afin de contribuer à un Burkina Faso plus sûr et uni.

Au terme de ces trois jours, les journalistes participants repartent mieux outillés pour analyser, vulgariser et traiter avec rigueur les questions liées aux budgets de défense et de sécurité, tout en respectant les principes éthiques et déontologiques de la profession.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

AB/ata