Bobo-Dioulasso : L’artiste Kys présente son nouvel album de slam

Bobo-Dioulasso, 10 août 2025 (AIB) – L’artiste slameur Kys a présenté, ce dimanche à Bobo-Dioulasso, son nouvel album entièrement consacré au slam, au cours d’une conférence de presse.

Composé de dix titres, l’album explore des thématiques variées, puisant dans les réalités sociales et professionnelles du Burkina Faso. Parmi les morceaux figurent notamment Pourquoi, Pourtant, La nôtre et La grande muette. Ce dernier titre rend hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et à leurs familles.

Selon Kys, La grande muette symbolise « toutes ces femmes qui prient Dieu pour un geste de clémence, afin que revienne la paix ». L’artiste a souligné qu’un FDS au front laisse derrière lui des proches qui vivent dans l’angoisse et l’incertitude, d’où l’importance de saluer leur courage et leur résilience.

Fruit de trois années de travail, l’album s’illustre par la diversité de ses sonorités. Kys a associé le slam à des rythmes inspirés de la musique du terroir, afin d’offrir une expérience artistique ancrée dans la culture burkinabè tout en restant ouverte sur le monde.

L’artiste affirme que ses textes sont nourris d’expériences réelles et de témoignages recueillis auprès de personnes qu’il côtoie dans sa vie quotidienne. « Je parle de ce que je vis, de ce que je vois et de ce que les autres vivent », a-t-il expliqué devant les journalistes.

Le disque est disponible sur clé USB au prix de 5 000 F CFA. Kys a invité le public à se procurer l’album, non seulement pour apprécier le slam, mais aussi pour soutenir les messages de paix et de solidarité qu’il véhicule.

L’artiste prévoit, dans les semaines à venir, une série de prestations scéniques pour promouvoir l’album dans plusieurs villes du pays.

Agence d’Information du Burkina

AB/ATA