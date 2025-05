Bobo-Dioulasso : Lancement des activités du 20ᵉ anniversaire du décès Sangoulé Lamizana

Bobo-Dioulasso, 5 mai 2025 (AIB)-Le ministre de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Boubacar Savadogo, a lancé les activités commémoratives du 20ᵉ anniversaire du décès du général Aboubacar Sangoulé Lamizana, au sein du lycée privé qui porte son nom.

Placée sous le thème « Général Aboubacar Sangoulé Lamizana : un modèle de résilience au service de l’éducation et de la réussite des jeunes », cette commémoration se déroulera du 5 au 11 mai 2025. Pour marquer cette première journée de célébration, une montée des couleurs nationales a eu lieu dans l’enceinte du lycée privé Général Aboubacar Sangoulé Lamizana de Bobo-Dioulasso. La cérémonie a été présidée par le ministre Boubacar Savadogo, accompagné de son collègue en charge de l’Habitat Mikaïlou Sidibé et du secrétaire général du gouvernement Ousmane Ouattara.

Selon Boubacar Savadogo, cette cérémonie représente un véritable devoir de mémoire. Il a affirmé que le général Aboubacar Sangoulé Lamizana demeure aujourd’hui un modèle intemporel de résilience, d’engagement patriotique, de discipline et de travail.

« Son parcours est une source d’inspiration pour toute la jeunesse de notre pays. Il nous enseigne que la grandeur d’une nation repose d’abord sur la qualité de ses citoyens, forgée dans l’effort, la loyauté et l’amour du bien commun », a-t-il déclaré.

Le ministre a invité les élèves, à travers cette commémoration, à cultiver la discipline, à rechercher l’excellence par le travail et à aspirer au succès dans l’humilité et l’intégrité.

« Le Burkina Faso de demain vous appartient, et votre engagement aujourd’hui déterminera ce qu’il sera demain. Notre pays, dans son processus actuel de reconquête de sa souveraineté, a besoin d’une jeunesse debout, instruite, disciplinée, attachée aux valeurs de patriotisme et d’intégrité », a-t-il lancé aux élèves.

Pour lui, l’école est le premier champ de bataille de cette reconquête. Elle doit, selon lui, former des femmes et des hommes capables de penser librement, d’agir avec responsabilité et de défendre fièrement la souveraineté, les cultures et les aspirations du pays.

Le président du comité d’organisation des activités commémoratives, Nouhoun Coulibaly, a souhaité que cette montée des couleurs nationales soit perçue comme un serment de ne jamais trahir les idéaux du deuxième président du pays.

À l’écouter, cet acte symbolise l’unité, la dignité et la reconnaissance nationales. « Nous rendons hommage à un homme dont le nom évoque la droiture, la retenue, le sens du devoir, la discipline, l’intégrité, l’engagement, le respect, la résilience et la combativité », a-t-il affirmé.

Les activités se poursuivent avec, entre autres, des conférences sur la vie du général Aboubacar Sangoulé Lamizana, des projections de films, des activités sportives, ainsi que le lancement du mouvement « Jeunesses des valeurs ».

Pour le directeur du lycée privé Général Aboubacar Sangoulé Lamizana de Bobo-Dioulasso, cette commémoration vise à rendre hommage à un soldat et homme d’État, à le faire connaître et à transmettre à la jeune génération, qui ne l’a pas connu, les valeurs d’intégrité, de bravoure et d’humilité qu’il a incarnées toute sa vie.

Pour rappel, le général Aboubacar Sangoulé Lamizana a été le deuxième président de la Haute-Volta, du 3 janvier 1966 au 25 novembre 1980. Il est décédé le 26 mai 2005.

