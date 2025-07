Bobo-Dioulasso : La 11e promotion de l’INFPE ex-ENEP célèbre ses 20 ans de carrière

Bobo-Dioulasso, 26 juillet 2025 (AIB) – Les anciens de la 11e promotion de l’Institut National de Formation du Personnel de l’Éducation (INFPE), ex-ENEP de Bobo-Dioulasso, ont célébré leurs vingt ans de service les 25 et 26 juillet 2025, dans l’enceinte de leur ancienne école.

Placée sous le thème « Deux décennies au service de l’éducation nationale : défis et perspectives », la cérémonie commémorative a connu la présence effective du Ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales, du gouverneur de la région du Guiriko, du commandant de la 2e région militaire et de nombreux enseignants.

Durant les deux jours de célébration, plusieurs activités ont été organisées : prestations artistiques, reboisement, séance d’aérobic, et un match de gala ayant opposé la 11e promotion aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS), remporté par ces dernières aux tirs au but (1 tir contre 0).

Pour corroborer cette célébration, la 11e promotion a procédé à une remise d’attestations de reconnaissance à leurs anciens formateurs de l’ENEP. Un geste de gratitude salué par tous les participants.

Prenant la parole, le ministre a salué le parcours de la promotion, tout en l’invitant à jouer pleinement son rôle de devancier dans l’amélioration du système éducatif national. Il a saisi l’occasion pour rappeler les réformes en cours dans son département, axées notamment sur le civisme, le patriotisme et la formation de citoyens modèles capables de contribuer activement au développement du pays.

Le président du comité d’organisation, Ousmane Bamogo, a retracé le parcours atypique de la 11e promotion, marquée par une formation accélérée de moins de six mois, dispensée à partir de modules non encore finalisés à l’époque. « Malgré les difficultés, nous avons tenu bon. Après notre formation, bien que déjà recrutés par l’État, nous avons dû passer un concours d’intégration », a-t-il rappelé.

Vingt ans plus tard, les anciens élèves de cette promotion se disent fiers du chemin parcouru et expriment leur volonté d’accompagner les efforts du ministère pour une école burkinabè plus performante.

Cette commémoration a également été l’occasion pour les membres de la promotion de renforcer les liens de fraternité et de se projeter vers l’avenir avec espoir et engagement.

Agence d’Information du Burkina