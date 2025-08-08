Bobo-Dioulasso : Installation du premier Directeur général de la Police municipale

Bobo-Dioulasso, 8 août 2025 (AIB)-L’inspecteur de police municipale Seydou Coulibaly a été officiellement installé, ce vendredi 8 août 2025, comme premier Directeur général de la Police municipale.

Cette cérémonie fait suite à sa nomination, le 1er août dernier, par le président de la délégation spéciale de la commune. Elle marque une étape majeure dans l’organisation et le renforcement du dispositif sécuritaire local.

Dans son intervention, le Directeur général Seydou Coulibaly a souligné l’urgence d’opérationnaliser rapidement les structures annexes.

« La Direction générale étant désormais installée, nous allons procéder incessamment à l’installation des différentes directions qui y seront rattachées, car tout est urgent et nous devons aller vite afin d’éviter les lourdeurs administratives », a-t-il déclaré.

Cette nomination s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du nouvel organigramme administratif de la commune, visant à renforcer la gouvernance locale et la sécurité urbaine.

La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités municipales, des forces de sécurité et de plusieurs invités.

Agence d’information du Burkina

