Bobo-Dioulasso : 77 adeptes de l’école buissonnière envoyés sur le site de Faso Mêbo

Bobo-Dioulasso, 24 oct. 2025 (AIB)- L’opération « En classe ou à Faso Mêbo », conduite vendredi dernier par la Brigade anti-criminalité (BAC) de Bobo-Dioulasso, a permis d’interpeller 77 élèves pris en flagrant délit d’absentéisme dans trois grands lycées de la ville. Ces élèves, qui avaient séché les cours pour s’adonner au vagabondage, ont été conduits sur le site de Faso Mêbo pour effectuer des travaux d’intérêt général.

Dès 7h30, les équipes de la BAC se sont retrouvées au camp pour un briefing dirigé par le commissaire principal de police Dakiswendé Moïse Sylvain Tiendrébéogo. Les consignes étaient claires : procéder aux interpellations sans violence, sensibiliser les élèves et les acheminer vers le site de Faso Mêbo.

Trois équipes distinctes ont ensuite été déployées autour du lycée professionnel régional Guimbi Ouattara, du lycée provincial Mollo Sanou et du lycée municipal Vinama Thiémounou Djibril.

Au total, 77 élèves ont été interpellés en dehors de leurs établissements pendant les heures de cours. Tous ont été sensibilisés avant d’être conduits sur le site de Faso Mêbo. L’opération a également permis la saisie de 70 motos et 47 vélos.

Selon le capitaine de police Fabrice Ouédraogo, chef du bureau des opérations de la BAC, « des investigations ont révélé que les abords de certains établissements scolaires servaient de repaires pour la vente de stupéfiants. Cette opération vise donc à mettre un terme à ces pratiques déviantes et à responsabiliser les élèves ».

Les responsables des lycées concernés ont salué cette initiative qu’ils jugent utile pour restaurer la discipline et améliorer les conditions d’apprentissage au sein des établissements.

