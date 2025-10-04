Bittou : Le PDS de Bittou lance la première édition de la journée d’excellence du district sanitaire

Burkina/Bittou-Journée-Excellence-Sanitaire

Bittou, 1er octobre 2025 (AIB) – Le président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Bittou, Mohamed Lamine Diabaté a lancé le mercredi 1e octobre 2025, la première édition de la journée d’excellence du district sanitaire de ladite commune.

L’événement placé sous le signe de la reconnaissance et du mérite et du professionnalisme du personnel de la santé a été marquée par une monte solennelle des couleurs nationales en présence des corps constitués de la commune, des leaders coutumiers et religieux, du personnel de la santé, des Forces de défense et de sécurité, des immergés et de la société civile.

Selon Bourama Ouattara, médecin chef du district sanitaire de Bittou, cette journée une reconnaissance et au mérite et au professionnalisme du personnels de la santé qui, dans une résilience arrivent à accomplir leur devoir, malgré un contexte sécuritaire difficile.

M. Ouattara a salué la mobilisation de la population et les autorités à cette journée.

En marge de la cérémonie, la population mobilisée avec l’appui des immergés a nettoyé la cour du CMA. Des arbres fruitiers ont également été plantés dans la cour du CMA.

