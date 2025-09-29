Burkina/Bittou-Football-Final

Bittou : Dakou dakou FC remporte la finale U17 par 3 à 0 face à ZAC FC

Bittou 28 septembre 2025 (AIB) – Dakou dakou FC a remporté dimanche la finale U17 par 3 à 0 face à ZAC FC. Cette compétition organisée par l’Association des jeunes pour le sport et loisirs de Bittou (AJSL) a connu la participation des autorités coutumières et administratives.

Selon le président de l’Association des jeunes pour le sport et loisirs a Bittou (AJSL), Issouf Zampou, ce championnat vise à occuper les jeunes pendant les vacances afin de les empêcher de s’adonner aux activités d’orpaillage et de ne pas se livrer à la consommation des stupéfiants et aussi prône la cohésion sociale entre les jeunes et leur apprendre au civisme et le patriotisme.

L’équipe victorieuse remporte le trophée, des médailles, un jeu de maillots, 2 ballons plus la somme de 100000 FCFA.

La finaliste malheureuse repart avec des médailles, un jeu de maillots, 2 ballons plus la somme de 50000 FCFA et l’équipe fair-play gagne un jeu de maillots, 2 ballons et la somme de 10000 FCFA.

M. Zampou a exprimé sa satisfaction et a remercié les autorités pour leur accompagnement.

Le championnat de U 17 a débuté le 23 août 2025.

La première Vice-présidente de la délégation spéciale de la commune de Bittou, Houa kamboné, représentant le président de la délégation spéciale de Bittou a présidé la cérémonie d’ouverture de la finale en présence du chef coutumier de Bittou Naaba kibkorgho, des autorités administratives et les fils de la région de Nakambe.

Agence d’information du Burkina

