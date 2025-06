BEPC 2025 : le Petit Séminaire de Koudougou réalise un sans faute

Koudougou, 11 juin 2025 (AIB) – Le Petit séminaire de Koudougou a réalisé un taux de réussite de 100% au Brevet d’étude du premier cycle (BEPC), a constaté l’AIB mercredi lors de la proclamation des résultats de l’examen.

Les 34 séminaristes présentés à l’examen du Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC) session 2025 ont tous obtenu leur diplôme dès le premier tour, affichant un taux de réussite de 100 %.

Le père directeur de l’établissement, l’Abbé Michel Bationo, accompagné de l’ensemble des formateurs et du personnel accompagnant, a exprimé sa gratitude au Seigneur pour cette réussite exceptionnelle. Ce résultat témoigne de l’engagement des élèves et de la qualité de l’encadrement pédagogique et spirituel offert au sein du séminaire, a-t-il ajouté.

Le Petit Séminaire a ainsi tenu à adresser ses sincères remerciements à l’ensemble du Diocèse pour son soutien constant. Toutes les formes d’accompagnement, qu’elles soient matérielles, financières ou spirituelles, ont grandement contribué à cette performance remarquable.

En cette période de célébration, une pensée particulière est adressée aux élèves de la classe de Terminale, pour lesquels une union de prière est sollicitée afin qu’ils connaissent le même succès lors de leurs futurs examens.

Cette réussite exceptionnelle pour le Petit Séminaire de Koudougou est une source de fierté pour l’établissement et pour toute la communauté diocésaine. Elle souligne l’importance de la persévérance, du travail acharné et du soutien collectif dans la quête de l’excellence éducative.

