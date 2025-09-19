Burkina/Bazèga-Culture-SRC

Bazèga/SRC 2025 : Les ambassadeurs du Nazinon pour la SNC Bobo 2026 sont connus

Kombissiri, 17 septembre 2025 (AIB) – La province du Bazèga dans la région du Nazinon a accueilli du 15 au 17 septembre 2025 à Kombissiri, les compétitions culturelles de la Semaine régionale de la culture (SRC) 2025, qui ont permis de désigner les représentants de la région pour la Semaine nationale de la culture (SNC) Bobo 2026.

Les ambassadeurs de la région du Nazinon pour la semaine nationale de la culture (SNC) Bobo 2026 sont désormais connus.

Le choix de ces représentants issus des provinces du Bazèga, Nahouri et Zoundwéogo s’est fait à l’issue des compétitions de la semaine régionale de la culture (SRC) 2025, tenue du 15 au 17 septembre à Kombissiri, chef-lieu de la province du Bazèga.

Ils étaient 127 troupes, vedettes et candidats à prendre effectivement part aux différentes compétitions de la SRC à Kombissiri : 40 troupes en art du spectacle, 11 candidates en art culinaire, 33 au tir à l’arc dont 2 dames et 43 à la lutte traditionnelle dont 16 dames.

À l’issue des proclamations des résultats par les différents jurys, ils sont 57 représentants, toutes disciplines confondues qui iront défendre les couleurs de la région à la SNC Bobo 2026.

Dans la catégorie art du spectacle, les troupes qualifiées sont,

Pool jeune : en ballet, la troupe Tindbéogo de Saponé, province du Bazèga et en danse traditionnelle, les Majorettes de Manga, province du Zoundwéogo.

Pool adulte : Trait d’Union du Bazèga, en orchestre, Kaboré P. Brice Landry du Bazèga en slam, la troupe Kouwelilougou de Ballerebié du Nahouri en chœurs populaires, Aditoua Koumangba du Nahouri en vedette de la chanson traditionnelle, la troupe Wendsongda du Zoundwéogo en musique traditionnelle instrumentale et la troupe Kora de Tiébélé du Nahouri en danse traditionnelle.

Dans la catégorie art culinaire, les lauréates sont :

Komsimbo Eugénie du Bazèga avec son mets »Balanitesse amélioré » en plats légers,

Nikiema Mamounata du Bazèga avec son mets ‘’Gnon au poulet sauté » en plats lourds et Ilboudo Germaine du Bazèga avec son mets »Pain de singe au lait » en boissons.

Le jury de la catégorie a recommandé́ à la direction générale de la SNC de repêcher la candidate Nikiema Lucie du Zoundwéogo qui a eu une moyenne de 15,5/20 en plats lourds.

Dans la catégorie du sport traditionnel concernant la discipline lutte traditionnelle, pool jeune (hommes et dames), 21 candidats du Bazèga et 4 du Nahouri sont retenus. En pool adulte, ils sont 13 candidats du Bazèga et 3 du Nahouri retenus.

Au niveau de la discipline du tir à l’arc, ils sont 2 hommes en pool jeune et 3 hommes en pool adulte qualifiés, tous du Nahouri.

Le Haut-Commissaire du Bazèga Téné Justine Kientega/Ilboudo au nom du Gouverneur du Nazinon, a encouragé́ l’ensemble des artistes et felicité ceux qui sont retenus pour représenter la région à la 22è édition de la SNC à Bobo-Dioulasso du 25 avril au 2 mai 2026.

Selon madame Kientega, la diversité culturelle qui s’est exprimée à Kombissiri est un appel à l’union des filles et fils de la région autour d’un idéal commun : la paix, la solidarité et le progrès partagé’

Agence d’information du Burkina

TPT-dnk-ata