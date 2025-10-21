Burkina-Environnement-Sécurisation

Bazèga/ Sécurisation Parc Tambi : des personnes interpellées et des troupeaux d’animaux domestiques saisis

Kombissiri, 20 octobre 2025 (AIB)- La Direction provinciale des eaux et forêts (DPEF) du Bazèga a conduit une opération de surveillance et de lutte anti-braconnage du 9 au 13 octobre 2025, dans le bloc 5 côté Bazèga du Parc national Kaboré-Tambi (PNKT). Bilan de l’opération : des personnes interpellées et des troupeaux d’animaux domestiques saisis.

Le Parc national Kaboré-Tambi (PNKT), à l’instar de nombreux massifs forestiers du Burkina Faso, subit des atteintes répétées à son intégrité, notamment le braconnage, la destruction du couvert végétal et l’intrusion de troupeaux d’animaux domestiques, entre autres.

Face à cette situation préoccupante, les autorités locales en charge du domaine ont décidé d’agir pour la sécurisation et l’apurement du bloc 5 côté Bazèga du PNKT.

Sous la conduite du Commandant des eaux et forêts, Sanata Domo, Directrice provinciale des eaux et forêts (DPEF) du Bazèga, les agents de la direction provinciale ont organisé des patrouilles avec le concours des services départementaux des eaux et forêts des communes de Doulougou, de Kombissiri et de Toécé, suivant un schéma régulier.

Selon madame Domo, cette initiative vise à empêcher que le PNKT ne serve de base arrière à l’ennemi et à répondre à la pression anthropique croissante qui menace l’équilibre écologique du parc.

Ces patrouilles, rigoureusement coordonnées, ont combiné dissuasion, contrôles d’identité, fouilles et collecte de données sur les infractions constatées.

Durant les quatre jours de séjour dans la forêt, l’opération s’est soldée par la saisie de trois troupeaux de bœufs, pour un effectif total de 99 têtes, et le refoulement de 45 bœufs hors de la forêt. Outre ces saisies, trois personnes ont été interpellées, et trois procès-verbaux dressés et acquittés.

La directrice provinciale, Sanata Domo, satisfaite du bilan, a félicité ses éléments pour cette opération menée en partenariat avec le projet de gestion intégrée et durable du paysage de l’aire protégée du complexe Pô-Nazinga-Sissili (PONASI/PNUD).

En rappel, le PNKT est situé entre les provinces du Bazèga, du Nahouri et du Zoundwéogo dans la région du Nazinon, de la Sissili et du Ziro dans la région du Nando, et du Boulgou dans le Nakambé.

