Bazèga/Santé sexuelle et reproductive : Les jeunes plaident pour la délocalisation et l’équipement de leur centre d’écoute

Kombissiri, 18 juin 2025 (AIB)–Seize (16) organisations de jeunes de la province du Bazèga, formant un groupe de plaidoyer, ont rencontré le 12 juin dernier le médecin-chef du district sanitaire de Kombissiri. L’objectif de cette rencontre était de plaider pour la délocalisation et l’équipement du centre d’écoute pour jeunes de la province.

Les jeunes de la province du Bazèga, à l’instar de ceux d’autres localités du Burkina Faso, sont constamment confrontés à de nombreux défis, notamment en matière de santé sexuelle et reproductive. Face à cette situation, ils ont décidé d’approcher les autorités sanitaires de Kombissiri afin que leurs préoccupations soient prises en compte à travers un plaidoyer.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme YEWA (Youth Empowerment in West Africa), porté par l’ONG Plan International et le ministère des Affaires étrangères du Danemark, en collaboration avec l’Association Song-Taaba des femmes du Burkina (ASTFB). L’objectif est de permettre aux adolescents et jeunes d’évoluer en sécurité, d’influencer la prise de décision dans des communautés résilientes qui respectent leurs droits et offrent des chances égales à tous, indépendamment de leur sexe.

Issus de seize organisations de jeunes du Bazèga, les membres du groupe ont ainsi rencontré, au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Kombissiri, le médecin-chef du district sanitaire (MCD), Dr Luc Minoungou, pour porter leur plaidoyer portant sur la délocalisation et l’équipement du centre d’écoute pour jeunes de la province.

Selon Zakaria Kiendrebéogo, président du groupe de plaidoyer, l’unique centre d’écoute pour jeunes de la province, situé au sein du Centre médical urbain (CMU) de Kombissiri, ne répond plus aux attentes des jeunes, et ce, pour diverses raisons.

Dans son intervention, M. Kiendrebéogo a sollicité du MCD la prise en compte de plusieurs doléances, notamment : prendre des dispositions pour encadrer les jeunes en matière de santé de la reproduction, délocaliser le centre d’écoute vers un site plus approprié, l’équiper, et mettre en place une équipe de santé dédiée à l’animation du centre et à la sensibilisation.

Pour sa part, Dr Minoungou, tout en saluant l’initiative des jeunes, a déclaré avoir pris bonne note de leurs préoccupations. Il a promis, en ce qui le concerne, de s’atteler à trouver du personnel pour appuyer les activités du centre d’écoute. Concernant les autres aspects, il a orienté les jeunes vers d’autres partenaires susceptibles de les accompagner dans la mise en œuvre des points soulevés.

Agence d’information du Burkina

TPT/ata