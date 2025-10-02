Burkina-Bazèga-Éducation-Rentrée-Scolaire

Bazèga/Rentrée scolaire 2025-2026 : Les élèves de la province ont repris le chemin de l’école

Kombissiri, 1er octobre 3025 (AIB) – Les élèves du préscolaire, primaire, post-primaire et secondaire ont repris le chemin de l’école le mercredi 1er octobre 2025 sur toute l’étendue de la province du Bazèga.

L’année scolaire 2025-2026 a débuté ce 1er octobre 2025 dans la province du Bazèga, région du Nazinon à l’instar des autres régions du Burkina Faso.

Pour cette rentrée pédagogique, les élèves du préscolaire, primaire, post-primaire et secondaire de la province ont repris le chemin de l’école ce premier jour de la rentrée scolaire.

À l’école primaire publique de Tinsobtenga au secteur No 1 de la ville de Kombissiri, déjà à partir de 07 heures, les élèves, nouveaux comme anciens bien vêtus, sacs aux dos, certains accompagnés de leurs parents ont investis la cour de l’école attendant l’appel pour intégrer leurs salles de classe respectives. Les enseignants de l’école également au rendez-vous reçoivent des parents venus pour des inscriptions.

Au lycée provincial de Kombissiri, l’ambiance est la même. Là, également, la cour de l’établissement est bondée de monde. Peu après 8 heures, les élèves de la sixième devant les classes suivent l’appel des agents de la vie scolaire (surveillants) pour prendre place dans leurs classes.

Au niveau du centre d’éveil et d’éducation préscolaire du secteur 1 de Kombissiri autour de 09 heures, la cour était aussi pleine d’enfants. Là, une ambiance tout autre. Pendant que des enfants se livraient à des jeux divers dans la joie, d’autres nouvellement inscrits étaient en pleurs, suppliant les enseignants de les laisser repartir à la maison.

Les différents responsables de ces structures éducatives visitées, rassurent.

Selon ces derniers à l’image du directeur de l’école primaire publique de Tinsobtenga de Kombissiri, Marcelin Bazongo, la rentrée pédagogique se passe bien. « Pour ce premier jour de rentrée, nous allons procéder à l’appel des élèves des différentes classes, organiser les élèves pour le nettoyer des classes et de la cour afin de permettre aux enseignants de débuter les cours le plus rapidement possible ».

Les directeurs provinciaux en charge de l’éducation de base et des enseignements post-primaire et secondaire du Bazèga ont précédemment dans leurs messages respectifs de la rentrée scolaire 2025-2026, souhaité une excellente année scolaire à tous les acteurs à l’échelle de la province.

