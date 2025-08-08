Burkina-Bazèga-Reboisement

Bazèga/Reboisement : 595 plants d’espèces médicinales mis en terre pour renforcer le bosquet provincial

Kombissiri 08 août 2025 (AIB) – Les Forces vives et les tradipraticiens de la province du Bazèga ont planté 595 espèces médicinales dans le bosquet provincial à la faveur de la journée nationale de l’arbre célébrée le jeudi 7 août 2025 à Zamsé dans la commune de Kombissiri.

Les Forces vives, les tradipraticiens et les populations locales sous l’impulsion de la direction provinciale des eaux et forêts du Bazèga ont mis en terre 595 plants de plusieurs espèces médicinales dans le bosquet provincial à Zamsé dans la commune de Kombissiri.

Cette activité s’inscrit dans le cadre de la journée nationale de l’arbre (JNA) édition de 2025 placée sous le thème : « Plantes médicinales : sources de résilience sanitaire et climatique des communautés ».

Pour le haut-commissaire de la province du Bazèga, Téné Justine Kientéga/Ilboudo, « cette journée dans son fondement permettra de susciter une mobilisation générale de toutes les couches socio-professionnelles de notre province pour la restauration des forêts et des terres dégradées de notre pays ». Aussi, a-t-elle indiqué, cette journée s’inscrit dans une dynamique nationale en réponse à l’appel du Président du Faso, Chef de l’État le Capitaine Ibrahim Traoré qui a instruit la mise en place de bosquet à plantes médicinales dans chacune des provinces du Burkina Faso.

Pour cette journée de reboisement, grâce à l’appui technique des agents des eaux et forêts avec à leur tête la directrice provinciale Sanata Domo, les forces vives, les tradipraticiens du Bazèga et les populations locales de Zamsé ont planté des espèces végétales locales, notamment le néré, le baobab, le tamarinier, le dattier sauvage, la gomme arabique et le prunier sauvage sur une superficie d’un hectare protégée par une clôture de grillage.

Le parrain de l’activité Bernard Bingo, Inspecteur technique des services au ministère en charge de l’environnement dit placer cette journée de reboisement sous le signe d’un acte patriotique et d’un engagement des forces vives et des populations de la province pour accompagner le Président du Faso dans la valorisation des plantes médicinales.

Présent également à la journée du reboisement, Lacina Yao Conseiller à la Présidence du Faso a invité les populations à accompagner les autorités de la province dans l’entretien des plantes pour que ce bosquet soit un franc succès.

Les populations locales de Zamsé premières bénéficiaires du bosquet médicinal, ont à travers le chef du village traduit leur reconnaissance aux autorités provinciales, en promettant de veiller à la sécurisation des espèces plantées.

Agence d’information du Burkina

