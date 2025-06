Burkina-Bazèga-reboisement

Bazèga/Reboisement : 230 plants mis en terre en bordure de route entre Kombissiri et Gaongo

Kombissiri, 25 juin 2025 (AIB)- Les autorités administratives et les populations de Kombissiri sous l’initiative de l’Association Song-Taaba des femmes du Burkina (ASTFB) ont mis en terre 230 plants le mardi 24 juin 2025 sur le tronçon reliant Kombissiri à Gaongo sur une distance de 2km. L’objectif est de contribuer à restaurer le couvert végétal.

Le mois de juin 2025 est la période qui a marqué la célébration de la septième édition de la journée nationale de l’arbre au Burkina Faso placée sous le thème ‹‹ Plantes médicinales : sources de résilience sanitaire et climatique des communautés ››.

Pour marquer son adhésion à cette journée, l’Association Song-Taaba des femmes du Burkina (ASTFB), grâce à son partenaire Plan International/Burkina a procédé à un reboisement dans l’optique de restaurer le couvert végétal et lutter contre la désertification.

Avec la mobilisation de la population et des autorités administratives, 230 plants de Cailcédrats et de néré ont été mis en terre le long de la route départementale reliant les communes de Kombissiri et Gaongo sur une distance de 2 kilomètres. Chaque espèce plantée est protégée par une grille.

Cette initiative de reboisement organisée par l’ASTFB s’inscrit dans la mise en œuvre du programme YEWA (Youth empowerment in west Africa) de l’ONG Plan International/Burkina.

Selon le coordonnateur de YEWA/ASTFB Segnam Basile Florent Sedego, l’objectif est de restaurer le couvert végétal, la fertilité des sols et lutter contre la pollution atmosphérique.

Pour le haut-commissaire de la province du Bazèga, Téné Justine Kientéga/Ilboudo, qui a présidé la cérémonie, les initiatives de reboisement sont à encourager.

« Le reboisement, au-delà de son aspect écologique, revêt une importance capitale sur le plan social et économique au regard de ces nombreux bienfaits », a-t-elle ajouté.

Tout en saluant l’action de l’ASTFB, Madame Kientéga a invité la population de Kombissiri à faire du reboisement une pratique quotidienne et à adopter des comportements responsables pour préserver les ressources naturelles.

Agence d’information du Burkina

TPT/BBP