Bazèga/Montée des couleurs : le directeur régional de l’Éducation appelle à ‹‹ resté attachés aux valeurs traditionnelles ››

Kombissiri, 6 oct. 2025 (AIB)-Le directeur régional de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle du Nazinon, Adama Congo, a invité lundi les acteurs de l’éducation à demeurer fidèles aux valeurs traditionnelles et à entretenir l’esprit d’excellence en vue d’un Burkina souverain et prospère.

‹‹ Restons attachés à nos valeurs traditionnelles et gardons la flamme de l’excellence pour un Burkina souverain et meilleur ››, a exhorté le directeur régional de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle du Nazinon, Adama Congo, lors de la montée solennelle des couleurs nationales.

Il a également saisi l’occasion pour féliciter et encourager l’ensemble des acteurs de l’éducation de la province.

La direction provinciale de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle du Bazèga a été le lieu de convergence des personnels administratifs et des enseignants de la ville de Kombissiri, ce lundi 06 octobre 2025, pour la montée solennelle des couleurs nationales.

Les acteurs de l’Éducation de base, en majorité vêtus de tenues traditionnelles, ont entonné en chœur l’hymne national, « Le Ditanyè », en présence du directeur régional en charge de l’Éducation de base du Nazinon, Adama Congo.

Cette cérémonie témoigne de l’amour et de l’engagement des acteurs de l’éducation de la province pour la mère patrie, le Burkina Faso.

‹‹ Je ressens une immense fierté de vous voir rassemblés, engagés et fièrement habillés en tenues traditionnelles, symboles forts de notre identité nationale ››, a souligné le directeur provincial de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) du Bazèga, Claude Ouédraogo.

Il a indiqué que ‹‹ le Faso danfani et le Koko donda ›› incarnent les valeurs culturelles, la souveraineté et la volonté de valoriser « le made in Burkina ».

La forte mobilisation pour la montée des couleurs s’inscrit dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JNEPPC).

Agence d’information du Burkina

TPT/yos