Bazèga : Les tradipraticiens et les professionnels de santé engagés pour une seule médecine au service de la population

Kombissiri, 22 avril 2025 (AIB) – En collaboration avec les districts sanitaires de Kombissiri et de Saponé, l’association Wend Bonsgo des tradipraticiens de santé du Bazèga organise du 22 au 29 avril 2025 à Kombissiri, la semaine provinciale du tradipraticien de santé du Bazèga. Une semaine qui sera marquée par des conférences, des expositions et des animations de stands.

C’est sous le thème : « Médecine traditionnelle et médecine moderne : Une seule médecine au service de la population » que les tradipraticiens de santé du Bazèga regroupés au sein de l’association Wend Bonsgo et les districts sanitaires de Kombissiri et Saponé organisent la semaine provinciale du tradipraticien de santé du Bazèga prévue du 22 au 29 avril 2025.

Selon Ablassé Tapsoba président de l’association Wend Bonsgo, cette semaine illustre l’engagement des tradipraticiens de santé et les professionnels de la santé du Bazèga à bâtir un système de santé inclusif où la médecine traditionnelle et la médecine moderne collaborent efficacement pour offrir des soins de qualité aux populations de la province.

A ce sujet, M. Tapsoba a exprimé sa gratitude à l’endroit des autorités administratives, coutumières et sanitaires de la province et aux partenaires pour leur soutien. Profitant de cette tribune, il a sollicité plus d’accompagnement pour une médecine traditionnelle qui contribue davantage au bien-être des populations.

Wossolème Clarisse Denni, secrétaire générale, représentant le Haut-commissaire de la province du Bazèga à la cérémonie d’ouverture des activités de la semaine a rappelé la place importante qu’occupe la médecine traditionnelle dans la société burkinabè.

Pour Mme Denni, la médecine traditionnelle représente un patrimoine culturel et un complément essentiel à la médecine moderne, dans la prise en charge de nombreuses pathologies. Elle a invité tous les tradipraticiens exerçant sans autorisation officielle à se rapprocher des services compétents des districts de Kombissiri et de Saponé afin de régulariser leur situation.

Face à la disparition de certaines espèces de plantes thérapeutiques reconnues, elle a également pris l’engagement de porter auprès de qui de droit, le plaidoyer pour la mise en place d’un bosquet de plantes médicinales.

Le représentant du président de la délégation spéciale de la commune de Kombissiri Hamado Nacoulma, le médecin chef du district sanitaire de Kombissiri Dr Luc Minoungou et le co-parrain de la semaine provinciale Issaka Eric Tapsoba, Député à l’Assemblée législative de Transition (ALT) dans leurs interventions respectives, ont félicité les tradipraticiens de la province pour cette initiative tout soulignant la grande place qu’ils occupent dans l’offre de soins au Bazèga à travers la prise en charge de plusieurs pathologies.

Pour la cérémonie d’ouverture marquée la coupure du ruban symbolique sur le site des stands d’expositions et d’animations et des échanges autour d’une série de communication relatives à la médecine traditionnelle, plusieurs tradipraticiens et des professionnels de santé invités étaient présents.

Agence d’information du Burkina

