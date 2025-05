Burkina/Bazèga-Installation-Directeur-Culture

Bazèga : Lassané Younga, installé dans ses fonctions de directeur provincial en charge de la culture

Kombissiri, 8 mai 2025 (AIB) – Lassané Younga succède à Stéphane Boua à la tête de la direction provinciale de la communication, de la culture des arts et du tourisme du Bazèga. La cérémonie de passation de charge présidée par le haut-commissaire de la province Téné Justine Kientega/Ilboudo, a eu lieu le mardi 6 mai 2025 à Kombissiri.

Lassané Younga, conseiller des affaires culturelles est devenu depuis le mardi 6 mai dernier, le directeur provincial de la communication, de la culture, des arts et du tourisme du Bazèga suite à sa nomination en conseil des ministres du 9 avril 2025. Il remplace à ce poste, Stéphane Boua, technicien supérieur des musées après un séjour de plus de 5 ans passé à la tête de ladite direction.

Téné Justine Kientega/ Ilboudo, haut-commissaire de la province du Bazèga, a salué le travail remarquable abattu avec professionnalisme et abnégation de monsieur Boua durant son séjour au regard des multiples actions et réalisations pour le développement harmonieux de la province.

Elle a également félicité le nouveau directeur provincial Lassané Younga et lui a souhaité plein succès dans ses nouvelles fonctions.

La cérémonie de passation de charge s’est en présence des forces vives de la province et des acteurs du monde culturel de la province.

Agence d’information du Burkina

TPT/dnk/ata