Burkina-Bazèga-Eau-Contrôle

*Bazèga/Gestion des ressources en eau : Des contrevenants interpellés et du matériel saisi par la police de l’eau*

Kombissiri, 12 octobre 2025 (AIB) Le service police de l’eau de la région du Nazinon était en mission de contrôle et de constat terrain dans le cadre de la mise en œuvre de la législation en matière de gestion des ressources en eau, le vendredi 10 octobre 2025 dans la province du Bazèga. Des contrevenants sont interpellés et du matériel saisi.

Le service police de l’eau et de l’environnement de la région du Nazinon a organisé une mission de patrouille de contrôle dans la province du Bazèga. Le barrage de Nacombogo dans la commune de Ipelcé et l’unité de production d’eau préemballée de Ouidi dans la commune de Kombissiri sont les sites visités par la mission.

Selon le chef de service police de l’eau et de l’environnement du Nazinon Moumouni Ilboudo, l’objectif est de veiller au respect de la réglementation par l’unité de production d’eau préemballée et les exploitants agricoles occupant les berges du barrage.

La mission de contrôle composée de la police nationale, la gendarmerie, les services régionaux et provinciaux en charge de l’eau, l’environnement et l’agriculture du Nazinon et du Bazèga, était conduite par Boureima Sawadogo, Substitut du Procureur du Faso, près du Tribunal de Grande Instance de Ouaga 2, point focal de la police de l’eau et de l’environnement au niveau du Parquet de Ouaga 2.

Sur le site du barrage de Nacombogo, la mission de contrôle a constaté qu’une grande partie des berges est libérée par les exploitants agricoles et celà, grâce aux activités de sensibilisations et de répression menées auparavant par la police de l’eau et de l’environnement. Toutefois, quelques contrevenants ont été interpellés. Des moto-pompes mal installées au bord et sur le parement amont du barrage avec des bouteilles de gaz pour le siphonnage de l’eau ont été saisies.

Ces récalcitrants feront l’objet d’une procédure à l’issue de laquelle des sanctions seront naturellement prises, a indiqué Monsieur Sawadogo.

Sur le site de la production d’eau préemballée dans le village de Ouidi à Kombissiri, les portes fermées de l’unité et l’absence de la responsable et des employés n’a pas permis à la mission de faire le contrôle.

Pour ce cas, une convocation émise par le service police de l’eau et de l’environnement est adressée à la responsable de l’unité qui doit se déplacer à Manga, chef-lieu de la région avec toute la documentation requise en lien avec la qualité de l’eau commercialisée,pour audition.

Le service police de l’eau de la région du Nazinon est coordonné par la direction régionale en charge de l’eau du Nazinon.

Agence d’Information du Burkina

TPT/ata