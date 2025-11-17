Burkina-Bazèga-Éducation-Excellence-Scolaire

Bazèga/Excellence scolaire 2024-2025 : Les meilleurs élèves et acteurs de l’éducation de la province magnifiés

Kombissiri, 15 novembre 2025 (AIB) – La province du Bazèga à travers la direction provinciale en charge de l’enseignement base, a magnifié les élèves et des acteurs de l’éducation pour leurs mérites, le vendredi 14 novembre 2025, à Kombissiri. Plusieurs prix ont été décernés pendant cette journée de l’excellence scolaire 2024-2025 en présence des élèves, des acteurs et des communautés éducatives.

La Direction provinciale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) du Bazèga a organisé la journée de l’excellence scolaire édition de 2025, le vendredi 14 novembre dernier.

Cette journée placée sous le thème : « Culture de l’excellence scolaire et du patriotisme pour un développement endogène du Bazèga », a été l’occasion de célébrer le mérite des élèves et des acteurs de l’éducation de base de la province au cours de l’année scolaire 2024-2025.

Ils étaient une cinquantaine de lauréats, élèves, acteurs de l’éducation et structures éducatives du préscolaire, du primaire et du non formelle à recevoir des prix en nature et en espèces pour leurs performances.

Pour le directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Bazèga, Claude Ouédraogo, l’excellence scolaire est une nécessité, une tribune pour magnifier les plus méritants et créer l’émulation.

Il a encouragé les élèves lauréats à plus d’ardeur aux études et invité les autres à emboîter leurs pas. Il a également félicité l’ensemble des acteurs de l’éducation et les communautés éducatives pour les sacrifices consentis en faveur de l’éducation des enfants.

M. Ouédraogo a salué la performance de la province pour les résultats de 90,91 % obtenus à l’examen du Certificat d’étude primaire (CEP) 2025 contre 85,46% en 2024.

Selon le Haut-Commissaire de la province du Bazèga, Téné Justine Kientega/Ilboudo, présidente de l’événement, la journée de l’excellence scolaire célébrée chaque année répond au souci du gouvernement d’accompagner le secteur de l’éducation pour une école de qualité.

Les prix décernés étaient en espèces et en nature composés de vélos, de kits scolaires, de fournitures de bureaux, de tablettes, d’appareils de sonorisation « boomers », des pagnes, et des bons d’abonnement à la bibliothèque municipale de Kombissiri.

Des lettres de félicitations ont été décernées à des acteurs de l’éducation et à des structures éducatives ainsi que des attestations de reconnaissance à certains partenaires.

Agence d’information du Burkina

