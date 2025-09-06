Burkina-Bazèga-Agriculture-Sécurité alimentaire

Bazèga/Conseil provincial de sécurité alimentaire : Le maraîchage dans la province au menu des échanges

Kombissiri, 5 sept. 2025 (AIB) – Les membres du comité technique du conseil provincial de sécurité alimentaire (CT-CPSA) du Bazèga se sont réunis le jeudi 4 septembre 2025 pour la première session de l’année. Parmi les sujets abordés, se trouvait, le rôle du maraîchage dans la province.

La province du Bazèga est une zone à forte production maraîchère et fruitière. La filière fruits et légumes occupe une place de choix dans les parcelles de production aussi bien en campagne sèche qu’humide. Ce secteur contribue non seulement à la diversification alimentaire mais également à la génération de revenus.

D’où le thème de la première session du comité technique du conseil provincial de sécurité alimentaire (CT-CPSA), ‹‹ Rôle du maraîchage dans la situation alimentaire des ménages de la province du Bazèga : enjeux, défis et perspectives ››.

Selon la directrice provinciale en charge de l’agriculture du Bazèga et présidente du CT-CPSA, Alimata Ibrango, cette session se tient dans le cadre de la préparation de la première session 2025 de l’assemblée générale du conseil provincial de sécurité alimentaire (AG-CPSA) du Bazèga.

Dans sa communication sur le thème de la session, le chargé du suivi évaluation à la direction provinciale de l’agriculture et des ressources animales et halieutiques (DPARAH) du Bazèga, Biyé Bagré s’est appesanti sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux du maraîchage. Une filière qui s’affirme comme un important secteur de création d’emplois et de lutte contre la pauvreté.

Selon M. Bagré, le maraîchage malgré son importance est confronté à de nombreux défis structurels, organisationnels et environnementaux. Au nombre de ceux-ci, la problématique des produits chimiques sur la santé humaine, animale et la pollution de l’environnement, entre autres.

Outre le maraîchage, le chargé de suivi évaluation de la DPARAH du Bazèga a également exposé sur la situation de la campagne agricole 2025-2026. À ce niveau, Biyé Bagré a rassuré. ‹‹ Au vu de la physionomie des cultures au 31 août 2025 dans la province, si la dynamique se poursuit, on espère avoir de bonnes récoltes ›› a-t-il précisé.

Cette première session du CT-CPSA a été l’occasion pour certains services publics déconcentrés d’exposer sur des thématiques relatives à chaque service.

Il s’est agi notamment des produits forestiers non ligneux, la situation nutritionnelle au niveau du district sanitaire de Kombissiri, l’état des lieux des catastrophes, déplacements des populations et des interventions humanitaires, la situation hydraulique des barrages et points d’eau et le réseau routier dans le Bazèga.

Les échanges ont permis de formuler des recommandations à savoir, poursuivre la sensibilisation des producteurs sur l’utilisation rationnelle des pesticides et des engrais, promouvoir l’utilisation des semences maraîchères locales certifiées, opérationnaliser les contrôles inopinées sur l’utilisation des pesticides à travers des missions conjointes de répression à l’échelle régionale du Nazinon et enfin renforcer la synergie d’actions humanitaires en instituant des cadres de concertation au niveau provincial.

Les conclusions des travaux de cette session statutaire serviront à alimenter la réflexion dans le but d’une prise de décision avisée et d’apporter les réponses idoines aux problèmes aussi conjoncturels que structurels posés dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Agence d’information du Burkina

