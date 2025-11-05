Bazèga/Champs et Jardins scolaires : Le ministre Dingara donne le top départ des opérations de récolte et du démarrage des activités de jardinage

Kombissiri, 5 novembre 2025 (AIB-Le ministre en charge de l’Enseignement de base, Jacques Sosthène Dingara, a procédé, le mercredi 5 novembre 2025 à Pibsé, dans la province du Bazèga (région du Nazinon), au lancement des opérations de récolte des champs scolaires et au démarrage des activités des jardins scolaires. L’objectif est de promouvoir la cantine endogène dans les écoles du Burkina Faso.

Les opérations de récolte des champs scolaires et le démarrage des activités de jardinage pour l’année scolaire 2025-2026 ont donc été officiellement lancés à l’école primaire publique de Pibsé, dans la commune de Doulougou.

La cérémonie, présidée par le ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales (MEBAPLN), visait à encourager la vulgarisation des champs et jardins scolaires dans les établissements primaires du pays.

Selon le ministre Jacques Sosthène Dingara, la tenue de cette cérémonie traduit la volonté du ministère d’accélérer la mise en œuvre des réformes éducatives en cours. Parmi celles-ci figure le développement des cantines endogènes à travers la création de champs et de jardins scolaires.

« En intégrant l’agriculture durable et le jardinage au cœur des apprentissages, nous préparons une génération consciente que la souveraineté alimentaire commence dans nos gestes quotidiens, dans nos écoles, dans nos villages », a indiqué le ministre.

L’école de Pibsé, qui a abrité la cérémonie, a produit dans son champ trois variétés de spéculations : le maïs, le soja et la patate douce à chair orange. Sur une superficie totale emblavée de 0,57 hectare, les productions attendues sont estimées à 800 kg de maïs, 125 kg de soja et 200 kg de patates douces.

Pour la directrice de l’école de Pibsé, Eugénie Nacoulma, ces résultats ont été possibles grâce au dynamisme des enseignants et des élèves, ainsi qu’à l’implication de la communauté éducative et des partenaires.

Les récoltes, selon elle, serviront non seulement à approvisionner la cantine scolaire, mais aussi à renforcer l’éducation nutritionnelle des élèves.

« Nous prenons l’engagement de poursuivre et d’amplifier ces efforts », a-t-elle promis.

La cérémonie de lancement s’est traduite concrètement par la récolte des spéculations du champ de l’école et par le repiquage de certaines plantes maraîchères, notamment la laitue, l’oignon et l’aubergine africaine, dans le jardin scolaire.

Le ministre Dingara, accompagné d’une délégation de son département, s’est réjoui des productions du champ de l’école et a félicité l’ensemble des acteurs impliqués.

Selon lui, ces champs et jardins ne sont pas de simples espaces cultivés. « Ils sont des laboratoires vivants où se transmettent des savoirs, des valeurs et une culture du travail bien fait », a-t-il souligné.

Agence d’information du Burkina

TPT/ata