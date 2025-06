Burkina-Bazèga-Agriculture-Don-kits-intrants

Bazèga/Campagne agricole 2025: 500 producteurs dotés de kits d’intrants pour plus de rendement

Kombissiri, 11 juin 2025 (AIB)- L’ONG Convoy of Hope a doté mardi à Guirgo (village de la commune de Kombissiri), 500 producteurs de kits d’intrants agricoles marquant le lancement de la campagne agricole humide dans la province. L’objectif est de booster leur production durant la campagne.

Ils sont 500 producteurs dont 300 de la province du Bazèga à recevoir de l’ONG Convoy of Hope (convoi de l’espoir), des kits d’intrants agricoles destinés à améliorer leur production durant la campagne agricole humide 2025.

Cette remise marque le lancement officiel de la campagne agricole humide dans la province du Bazèga.

Les bénéficiaires de ces kits sont des parents d’élèves des écoles partenaires de l’ONG Convoy of Hope.

Chaque kit est composé de 3 sacs d’engrais, 15 kg de semence de maïs, 8 kg de semence de haricot et des produits phytosanitaires pour le traitement des plantes.

Outre ce kit, chaque producteur bénéficie d’un appui technique du semi jusqu’à la récolte et la conservation.

Pour le directeur national de Convoy of Hope, Pasteur Jules Compaoré, cet appui vise à renforcer les capacités de production des parents d’élèves afin d’améliorer durablement les conditions de vie des familles et par ricochet, le bien-être des enfants scolarisés dans les écoles partenaires de l’ONG.

« Au lieu de donner du poisson, nous voulons leur apprendre à pêcher », a-t-il ajouté pour justifier cet accompagnement des parents d’élèves.

Selon le directeur provincial en charge de l’éducation de base du Bazèga, Claude Ouédraogo, l’appui des parents d’élèves pour accroître leur production contribuera à l’amélioration des taux de succès des élèves et à leur maintien dans le cursus scolaire dans les communes d’intervention de l’ONG.

Le Haut-commissaire de la province de Bazèga, Téné Justine Kientega/ Ilboudo a salué le geste de Convoy of Hope.

Pour elle, cette initiative de l’ONG s’inscrit dans la logique de l’Offensive agro-pastorale 2023-2025 adoptée par le Gouvernement du Burkina Faso qui vise la souveraineté alimentaire et la résorption de la pauvreté.

L’ONG Convoy of Hope présente au Burkina Faso depuis 2019, intervient dans la nutrition des élèves à travers la cantine scolaire, l’agriculture, l’autonomisation de la femme et l’éveil des jeunes, filles et garçons.

Agence d’information du Burkina

TPT/bak