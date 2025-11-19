Bassitenga/Ziniaré : Ouverture d’une Conférence sur la prévention de l’extrémisme violent et la lutte contre la radicalisation

Ouagadougou, 19 nov. 2025 (AIB)-Le Ministère de la Communication des arts et de la culture et en collaboration avec le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité (DCAF) a initié mercredi, une conférence publique vue d’élaborer des stratégies communes contre l’extrémisme violent et la radicalisation.

Placée sous le thème « Création d’un cadre de dialogue entre les Forces de Défense et de Sécurité, les médias et les Organisations de la Société Civile », cette conférence réunie des experts en communication dans le domaine de la sécurité et des journalistes, vise également à renforcer la cohésion sociale au Burkina Faso.

Lors de son discours d’ouverture, prononcé par son représentant, Jean Noël Gyengani, le Directeur général de la communication et des Médias (DGCM) a souligné l’importance de cette conférence pour le pays, en particulier face à la crise sécuritaire et humanitaire.

Il a insisté sur le rôle crucial des médias et des communicants publics dans la lutte contre l’extrémisme, en soulignant que la communication peut être un outil puissant pour transformer les mentalités et renforcer la cohésion sociale.

Jean Noël Gyengani, a par ailleurs rappelé que la lutte contre la radicalisation exige un engagement collectif de tous les citoyens et acteurs de la société pour la reconquête du territoire et le développement du Burkina Faso.

Durant ces trois jours, plusieurs thèmes seront abordés, notamment la lutte contre le terrorisme, la prolifération des armes légères, la radicalisation des jeunes, ainsi que la culture de la paix et la communication citoyenne.

La conférence permettra aussi de renforcer le dialogue entre les journalistes, les forces de sécurité, et les acteurs publics pour mieux comprendre et traiter les enjeux liés à la radicalisation, marquant ainsi un pas important vers une société pacifique et unie.

Les participants, venant des régions du Centre, de l’Est, du Nakambé, du Koulsé et de l’Oubri, ont pour objectif de contribuer à l’élaboration de solutions concrètes pour lutter contre la radicalisation.

Agence d’information du Burkina

BP/yos