Burkina-Bassitenga-Salubrité-Cimétière-Municipal-Ziniaré

Bassitenga/Salubrité : Une association organise une journée citoyenne pour nettoyer le cimetière municipal de Zniaré

Ziniaré, 23 août 2025 (AIB) – Le Groupe Action Cité Verte de l’Oubritenga a organisé samedi, la 2e édition de sa journée citoyenne de nettoyage du cimetière municipal de Ziniaré, situé à Laongo. Cette initiative, placée sous le signe du civisme et du respect de la mémoire des défunts a mobilisé les autorités locales, les organisations de la société civile, les pensionnaires de la maison d’arrêt et de correction de Ziniaré, ainsi que les Volontaires adjoints de sécurité (VADS) et la population riveraine.

Selon le président de l’association, Moumouni Tapsoba, l’action, cette deuxième édition s’inscrit dans une démarche citoyenne, consacrée aux activités de balayage, de désherbage, de nettoyage d’arbustes, le débouchage des tombes, suivis de plantation d’arbres.

« Nous sommes tous appelés à reposer un jour dans ce cimetière. Il est donc de notre devoir de l’assainir pour honorer nos défunts et leur permettre de reposer en paix », a-t-il déclaré.

Le premier vice-président de la délégation spéciale de Ziniaré, Yacouba Dialla, a salué une initiative « noble et salutaire » et invité d’autres organisations à s’en inspirer.

La première vice-présidente de la délégation spéciale régionale de l’Oubritenga, Bibaba Compaoré, a rappelé que « le cimetière est une maison commune » et que sa propreté demeure « une responsabilité partagée ».

Un volontaire, Pascal Compaoré, a indiqué que l’engagement citoyen en faveur de la propreté du cimetière traduit le respect dû aux personnes disparues.

« Il est nécessaire de penser à ceux qui nous ont devancés et d’honorer leur mémoire par un cadre propre et digne », a-t-il souligné.

À travers cette initiative, l’association entend contribuer à la préservation de l’environnement et à la promotion du civisme et de la solidarité dans le village de Naaba Tigré.

Agence d’Information du Burkina

