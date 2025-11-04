Bassitenga : Des communicateurs religieux outillés pour promouvoir la paix en temps de crise

Ziniaré, 4 nov. 2025 (AIB)-Le Conseil supérieur de la communication (CSC) a ouvert, le mardi 4 novembre 2025 à Ziniaré, un atelier de formation sur le thème : « Dialogue interreligieux et promotion de la paix en temps de crise : quelle contribution des communicateurs religieux et des médias confessionnels ? ». L’activité vise à renforcer l’engagement des acteurs religieux dans la promotion du vivre-ensemble et de la cohésion sociale, dans un contexte sécuritaire difficile.

Selon le président du CSC, Louis Modeste Ouédraogo, cette formation permettra de développer une compréhension commune du rôle des communicateurs religieux dans la consolidation de la paix.

« Dans un contexte de fragilité, il est indéniable que le discours religieux, et plus généralement la communication sociale, peut jouer un rôle déterminant dans la préservation de la paix et la promotion du dialogue interreligieux, indispensable à la cohésion sociale », a-t-il déclaré.

M. Ouédraogo a exhorté les communicateurs religieux et les animateurs d’émissions confessionnelles à privilégier des messages d’unité et de tolérance sur les réseaux sociaux. « Les communicateurs religieux, par leurs messages, influencent les comportements et les perceptions au sein des communautés. Leur voix peut être un puissant outil de cohésion sociale », a-t-il ajouté.

L’atelier bénéficie de l’appui financier et technique du Centre de Genève pour la Gouvernance du Secteur de la Sécurité (DCAF), une fondation de droit suisse dont le Burkina Faso est membre.

Présent à la cérémonie d’ouverture, le conseiller national du DCAF, Sadou Sidibé, a indiqué que cette initiative s’inscrit dans l’engagement de son institution à « renforcer les capacités des organisations de la société civile et à promouvoir une gouvernance inclusive».

Représentant le gouverneur de la région du Plateau Central, le secrétaire général de la région, Ibrahim Boly, a salué le choix de Ziniaré pour abriter cette activité.

« Le CSC a toujours porté une attention particulière à notre région pour la tenue de ses activités », a-t-il affirmé, avant d’ajouter que: « La délégation spéciale de Ziniaré ne verrait aucun inconvénient à ce que je vous déclare citoyen d’honneur de notre ville. »

Cette session de formation de Ziniaré s’inscrit dans la dynamique du CSC visant à impliquer davantage les leaders religieux et les médias confessionnels dans la construction d’une paix durable au Burkina Faso, à travers le dialogue, la tolérance et le respect mutuel.

Agence d’information du Burkina

LC/yos