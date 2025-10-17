FOOT-BFA-SPORT-FIFA-CAF-BARRAGE-CM2026

Barrages coupe du monde FIFA 2026 : espoir brisé pour les Etalons

Ouagadougou, 15 oct. 2025 (AIB)-Les Etalons du Burkina Faso ont vu leurs espoirs de qualification pour les barrages de la coupe du monde FIFA 2026, zone Afrique, s’estomper, après la victoire de la RD Congo sur le Soudan (1-0) dans le groupe B.

Avant le match de la RD Congo contre le Soudan, le Burkina Faso était parmi les 4 meilleurs 2emes des éliminatoires de la Coupe du monde FIFA 2026 dans les 9 poules que compte la zone Afrique. Ça sera donc le Cameroun, le Gabon, le Nigeria et la RD Congo qui joueront ces barrages dans la zone, pour désigner le seul représentant du continent dans une autre compétition intercontinentale.

Les quatre équipes africaines encore en lice disputeront un mini-tournoi, avec des demi-finales et une finale, au Maroc mi-novembre. Les oppositions ont été déterminées non pas en fonction des points accumulés lors des éliminatoires mais selon le classement FIFA, les deux nations les mieux classées joueront les deux moins bonnes. Ainsi le Nigeria (45e) défiera le Gabon (79e), et le Cameroun (52e) la RD Congo (60e).

Agence d’information du Burkina

