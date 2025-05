BURKINA-CENTRE-OUEST-REHABILITATION-BARRAGE-GOULOURE-VISITE

Barrage de Goulouré : une réhabilitation prometteuse pour l’agriculture locale

Kokologho, 5 mai 2025 (AIB)- Le directeur régional de l’agriculture du Centre-Ouest, Antoine Zorma a effectué, lundi, une sortie de terrain pour constater l’évolution des travaux de réhabilitation du barrage de Goulouré, ouvrage prometteur pour l’agriculture locale dans la localité.

M. Antoine Zorma était accompagné du Chargé de mission (CM) de la présidence du Faso dans la région, Florent Neya pour cette sortie de terrain pour constater de visu l’évolution des travaux de réhabilitation du barrage de Goulouré. Le chantier de réhabilitation du barrage de Goulouré, situé dans la commune de Kokologho, province du Boulkiemdé, connaît une avancée significative après seulement trois semaines de travaux.

Sur place, l’engagement des ouvriers, sous la direction de Gervais Balkoulga, chef de chantier de l’Office national des barrages et aménagements hydrauliques (ONBAH), est palpable. Tous sont mobilisés pour respecter le délai de sept mois fixé par le ministre d’Etat, le Commandant Ismaël Sombié.

Ce projet d’envergure, faut-il le souligner, bénéficie du soutien d’équipements modernes acquis en février 2025, représentant un investissement de plus de 13 milliards de FCFA. Pour le directeur régional de l’agriculture, Antoine Zorma, la réhabilitation de cet ouvrage, construit il y a plus de 75 ans et fortement dégradé, est cruciale pour soutenir l’agriculture de la région.

Cette initiative, à l’en croire, s’inscrit pleinement dans l’Offensive agropastorale et halieutique 2023-2025, une stratégie nationale visant à atteindre l’autosuffisance alimentaire du Burkina Faso.

Le CM Neya dit être convaincu d’une chose : » la réhabilitation du barrage de Goulouré contribuera durablement à renforcer la sécurité alimentaire du pays ».

D’où selon lui, « l’engagement des acteurs locaux qui doit sonner comme un gage de réussite pour ce projet essentiel ».

Agence d’information du Burkina

PB/as/ata