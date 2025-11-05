Yatenga-Barga-Décentralisation-Session

Barga: La délégation spéciale adopte son budget primitif de 40.143.810 F

Ouahigouya, 5 Nov. 2025 (AIB)- Les membres statutaires de la délégation spéciale de la commune de Barga a tenu sa quatrième session ordinaire ce mardi 4 novembre 2025 sous la houlette du préfet président de la délégation spéciale (PDS) Augustin Ilboudo. Plusieurs points ont été examinés notamment l’examen et l’adoption du budget primitif de l’année 2026.

C’est dans une atmosphère empreinte de résilience et d’espoir que les membres de la délégation spéciale communale ont passé en revue la dizaine de points de l’ordre du jour de la session. A l’unanimité les membres ont adopté après examen et amendement le budget primitif qui s’élève à 40.143.810 FCFA.

Le PDS a félicité et encouragé les membres pour leur engagement sans faille de servir la population de la commune malgré quelques difficultés. De façon générale, les résultats engrangés jusque-là sont salutaires et invite est faite aux acteurs à redoubler d’ardeur pour les défis futurs.

A l’entendre, malgré les défis, de grands projets ont été réalisés depuis le début de l’année à ce jour.

« Il est vrai que plusieurs activités économiques de la commune de Barga ne tournent pas à plein régime, mais l’esprit de résilience couplé aux soutiens de l’Etat, permettent à la délégation spéciale de toujours apporter une réponse aux nombreuses sollicitations des populations », a-t-il noté.

Augustin Ilboudo a, en outre salué la combativité des FDS et VDP pour libérer totalement la commune et permettre un retour très prochain de tous les villages.

« Nous invitons surtout les femmes et les jeunes qui ont bénéficié de formations et d’appuis divers des partenaires de la commune à se mettre au travail pour le développement de la commune », ont-ils soutenu.

Agence d’information du Burkina

KNI/yos