Burkina/Banwa-éducation-rentrée-réouverture-visite

Banwa : Plusieurs écoles rouvrent leurs portes en cette rentrée scolaire au grand bonheur de la population

Solenzo,13 Oct. 2025 (AIB)- Le haut-commissaire de la province des Banwa, Sanfiénalé Joseph Sirima, accompagné d’une délégation a rendu visite dans deux écoles ouvertes cette année après 3 ans de fermeture pour afin de permettre aux enfants de la province de retrouver le cheme.

Le haut-commissaire et sa délégation ont visité les écoles de Bèna A et B ce lundi 13 octobre 2025 pour toucher du doigt les réalités du terrain et s’assurer de l’effectivité de la rentrée scolaire avant de continuer dans le village de Ban situé à 20 km de Solenzo pour le lancement de l’ouverture des écoles fermées depuis 3 ans.

À l’’école de Ban B et celle de Ban A, les classes de CP1 sont bondées d’élèves. Selon le directeur Provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle des Banwa, Pedro Blaise Coulibaly, tous les enfants en âge d’aller à l’école sont reçus. Ceux aussi qui ont l’âge un peu débordé et qui ne partaient pas à l’école à cause de la crise sécuritaires sont acceptés pour cette rentrée scolaire. Il a également fait le point des écoles réouvertes après 3 ans de fermeture grâce à l’opération tourbillon vert 2.

Après la visite des classes remplies d’élèves, la délégation s’est entretenue avec la population sortie nombreuse pour la circonstance.

Le Haut Commissaire a appelé la population à entretenir de bonnes relations avec les enseignants pour le bonheur et l’éducation des enfants.

« Je vous confie les enseignants car ils sont les VDP de l’éducation, ils sont venus formés nos enfants afin qu’ils soient les futurs responsables du pays », a déclaré le haut-commissaire, Sanfiénalé Joseph Sirima.

Il a invité les enseignants à se départir des querelles inutiles, des clans rivaux à l’école et à un changement de comportement.

« Il faut apprendre aux enfants les valeurs de notre pays, la vision du gouvernement et du Président du Faso, mais aussi faire de ces enfants des patriotes, a-t-il conclu.

Les parents d’élèves ont pris l’engagement de construire des salles de classe pour contribuer à l’éducation des enfants.

Agence d’Information du Burkina

SO/bbp