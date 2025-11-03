Burkina/Banwa-Santé-Salubrité

Banwa : Les femmes des églises de l’alliance chrétienne nettoient les locaux du CSPS de Tansila

Tansila, le 1er nov. 2025 (AIB) – Les femmes de l’Eglise de l’alliance chrétienne (EAC) de Tansila se sont mobilisées le samedi 1er novembre 2025 pour rendre propre les locaux du CSPS de Tansila.

A l’occasion de la journée de l’union des femmes de l’alliance chrétienne qui se tenu le dimanche 2 novembre 2025, les femmes ont nettoyé les locaux du service de santé de Tansila.

« Cette action montre la générosité et l’amour du Christ à ceux qui ne le connais pas. Cela permet également d’éloigner les moustiques et les microbes des patients », a témoigné la responsable Élizabeth Coulibaly.

Les femmes ont été remerciées et encouragée par les agents de santé sur place à poursuivre dans la même lancée.

Agence d’Information du Burkina

KD-dnk-ata

Burkina/Banwa-Sport-Football

Solenzo : Un match amical pour soutenir le 65e anniversaire des forces armées

Solenzo, 1er Nov. 2025 (AIB) – Un match amical a opposé l’équipe de Solenzo et à celle de Kouka, le samedi 1er novembre 2025, sur le terrain de l’école Solenzo ‘’A’’ en présence des autorités administratives, coutumières, religieuses et militaires. Ce match de football visait à magnifier les actions des Forces combattantes dans la province des Banwa à l’occasion du 65e anniversaires des forces armées nationales.

Dans le cadre des 65 ans des forces armées nationales, la jeunesse de la commune de Kouka s’est déportée à Solenzo pour disputer un match amical avec Solenzo en guise de soutien aux 72 heures d’activité organisées par le 18e Bataillon d’intervention rapide.

Selon Rodrigue Coulibaly, président provincial de la coordination de la veille citoyenne, c’est dans la recherche de la fraternité, de la cohésion et de la bonne collaboration entre FDS, VDP et population civile que le match amical a été livré devant un public amoureux du ballon rond.

L’équipe de Kouka en bleu et celle de Solenzo en vert ont livré un match plein de suspens avec des occasions de buts de partout.

Le match s’est terminé par un score nul de zéro but entre les deux équipes.

Le Haut-commissaire, Sanfiénalé Joseph Sirima, le PDS de Solenzo Marou Ilboudo et le commandant du 18e Bataillon d’intervention rapide, le Capitaine Papa Parfait Kambou, ont félicité les deux équipes pour cette activité sportive qui a regroupée la population de Solenzo.

Agence d’Information du Burkina

SO-dnk-ata