Banwa : Les enseignants des classes de CE1 et CE2 outillés à l’enseignement de l’anglais

Solenzo, 2 mai 2025 (AIB) – Les enseignants des classes de CE1 et CE2 ont été outillés sur les contenus des curricula anglais le vendredi 2 mai 2025 à l’école Solenzo « E » dans la Circonscription d’Éducation de Base de Solenzo 2.

Dans le cadre de la formation continue des enseignants, la CEB 2 de Solenzo a organisé une journée pédagogique au profit des instituteurs de la classe de CE1 et CE2 afin de leur décrire la démarche méthodologique de l’enseignement de l’anglais et de définir les orientations générales et spécifiques de cet enseignement.

Selon le Chef de la circonscription d’éducation de base de Solenzo 2 Nazaire Coulibaly, le thème de cette journée est : « L’intégration de l’enseignement/apprentissage de l’anglais à l’école primaire ».

Les différents éducateurs des cours élémentaires ont fait le déplacement à l’école primaire publique de Solenzo « E » pour cette formation continue.

Un exposé suivi d’une présentation de leçon a été fait devant les participants qui ont affirmé être satisfaits.

Les différentes questions posées ont trouvé des réponses jugées satisfaisantes de la part des inspecteurs Abdoul Azise Maïga et de Rahim Bationo

