Burkina/Banwa-Marchés-Publics-Installation-Directeur

Banwa : Le nouveau directeur provincial des marchés publics demande le soutien de tous les acteurs

Solenzo, 4 Juillet 2025 (AIB) – Le nouveau directeur provincial des marchés publics et des engagements financiers des Banwa, Sidgnassa Mahamadi Charlemagne Pamtaba, a été installé dans ses fonctions le jeudi 3 juillet 2025 à Solenzo par le secrétaire général de la province en présence des directeurs et chefs de service.

Nommé en conseil des ministres le 14 mai dernier, Sidgnassa Mahamadi Charlemagne Pamtaba, a sollicité lors de sa prise de fonction le soutien de sa hiérarchie et des partenaires de la province afin de réussir sa mission.

« Je voudrais rassurer à tous de mon entière disponibilité à accompagner les acteurs de la province des Banwa dans l’atteinte d’un objectif que je dirai commun, dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires auxquelles nous sommes tous astreints », a-t-il ‘indiqué.

Ensuite, il a affirmé que le poste était géré par un intérimaire, Pascal Minougou, directeur régional du Contrôle des marchés publics et des engagements financiers de la Boucle du Mouhoun depuis le mois de février 2025 après le départ de, Alfred Da, qui occupait le poste de directeur provincial.

Le secrétaire général de la province des Banwa, Abdoul Kader KongZabré, a félicité le nouveau directeur et lui a suggéré la disponibilité, le professionnalisme, la confiance et d’engagement empreint de respect, de considération mutuelle et de franche collaboration.

Agence d’information du Burkina

SO/dnk/ata