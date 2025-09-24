Burkina-Banwa-visite-champs

Banwa : Le Haut-commissaire visite un champ de maïs dans un village réinstallé

Solenzo, 23 sept. 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province des Banwa, Sanfiénalé Joseph Sirima, a visité un champ de maïs de 20 hectares dans un village réinstallé situé à 6 km de Solenzo, ce mardi 23 septembre 2025.

Le Haut-commissaire de la province, accompagné d’une délégation et d’une équipe du service de l’agriculture, a effectué une visite dans le champ de maïs d’un grand producteur, dans la brousse de Dissankuy, un village réinstallé le 24 janvier 2025.

Le producteur Karim Demé, de retour à Dissankuy, a aménagé un champ de 50 hectares dont 20 hectares de maïs, avec une production attendue de 50 tonnes de maïs.

Selon Karim Demé, les 50 tonnes de maïs seront vendues à la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire (SONAGESS) et le reste destiné à la consommation.

Le chef du village de Dissankuy, Dibiko Coulibaly, s’est dit heureux de la visite des autorités après leur retour.

Le Haut-commissaire a également visité les bas-fonds aménagés de Verosuy et d’Avionso, où il a donné des coups de faucille.

Dans les bas-fonds aménagés de Verosuy, la production de riz attendue est de 262,5 tonnes et celle de Avionso est estimée à 122,5 tonnes de riz à la récolte.

