Banwa : Le haut-commissaire appelle la population à la paix et à la tolérance en ce temps d’hivernage

Solenzo,8 Juil. 2025 (AIB)- Le Haut Commissaire de la province des Banwa, Sanfiénalé Joseph Sirima, a appelé la population de Solenzo et l’ensemble des producteurs et éleveurs à la paix et à la tolérance ce mardi 8 juillet 2025 à l’occasion de la montée des couleurs au district sanitaire de Solenzo.

La montée des couleurs tournante a été effectuée à l’espace du district sanitaire de Solenzo en présence des directeurs et chefs de service provinciaux, les agents de la santé, les forces combattantes, ainsi que les responsables des différentes couches sociales.

Le médecin chef de district (MCD), Kouka Yelkouni, le personnel du district et tous les agents de santé ont été félicités et encouragés par le haut-commissaire pour leur engagement aux côtés des populations malgré les difficultés.

« Cette cérémonie de montée des couleurs nous rappelle notre identité, notre combat commun et notre fierté d’appartenir à la nation », a martelé le haut-commissaire après la montée des couleurs.

M. Sirima a insisté auprès de l’ensemble des participants à se comprendre et à se tolérer en ces temps de saison pluvieuse qui engendre souvent des conflits.

