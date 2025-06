Burkina/Banwa-Reforestation

Banwa : La population de Solenzo se mobilise pour la journée de l’arbre

Solenzo, 21 juin 2025 (AIB) – La population de Solenzo s’est mobilisée pour le reboisement le samedi 21 juin 2025 entre 8h et 9h, dans le cadre de l’initiative présidentielle dénommée « 1 heure patriotique pour reverdir le Faso ».

Le haut-commissaire de la province des Banwa, Sanfiénalé Joseph Sirima, accompagné des directeurs et chefs de service provinciaux ont planté dans la cour de la préfecture de Solenzo 15 arbres composés de manguiers, de goyaviers, d’acacias et d’anacardiers

Les directeurs et chefs de service provinciaux ont également organisé leur plantation d’arbres dans les différents services.

Selon le directeur provincial des eaux et forêts des Banwa, Rodrigue Ouédraogo, plus de 50 000 arbres ont été mis en terre et il invite la population de Solenzo en particulier et celle de la province en général à prendre soin des arbres reboisés.

Agence d’information du Burkina

